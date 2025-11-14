„Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba. Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek” – írja bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Tisza elhallgatja valódi, Ukrajna-párti álláspontját + videó
Orbán Balázs szerint brüsszeli körök már a Tisza győzelmében bíznak, hogy előmozdítsák Ukrajna EU-csatlakozását, miközben a BBC az ukrán háborús maffiáról számol be. A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte: a Tiszás Ruff Bálint egy EU által finanszírozott műsorban ismerte el, hogy a párt teljes mértékben Ukrajna mellett áll, de ezt a választásokig nem akarják nyilvánosságra hozni.
Hozzátette, hogy csütörtökön Ruff Bálint bevallja, hogy „teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni. Mindezt a Partizán Tiszát segítő választási műsorában, amit az EU finanszíroz. És még csak péntek van”.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Horvátország elnökével tárgyalt
Zoran Milanovic budapesti látogatása újabb egyeztetési lehetőséget kínál a két ország kapcsolatainak erősítésére.
Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás, ha nem kapunk mentességet
A szankciók november 21-i hatályba lépése után az ország benzinkészletei és dízelellátása kritikus szintre eshetnek, miközben az árak drámai mértékben emelkedhetnek.
Románia és Bulgária irigykedve néz Magyarország szankciómentességére
Hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil maradt.
Szijjártó Péter: Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány + videó
Hazánk továbbra is elkötelezett a libanoni keresztény közösségek támogatása mellett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Horvátország elnökével tárgyalt
Zoran Milanovic budapesti látogatása újabb egyeztetési lehetőséget kínál a két ország kapcsolatainak erősítésére.
Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás, ha nem kapunk mentességet
A szankciók november 21-i hatályba lépése után az ország benzinkészletei és dízelellátása kritikus szintre eshetnek, miközben az árak drámai mértékben emelkedhetnek.
Románia és Bulgária irigykedve néz Magyarország szankciómentességére
Hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil maradt.
Szijjártó Péter: Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány + videó
Hazánk továbbra is elkötelezett a libanoni keresztény közösségek támogatása mellett.