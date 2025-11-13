Az ukrán háborús maffia egész Európát veszélybe sodorja

Ukrajna rendszerszintű korrupciója nem új keletű, de az elmúlt években a helyzetvtovább romlott, a háború felerősítette ezt a folyamatot, amelyet Zelenszkij és emberei ki is használnak.

Brüsszel továbbra is Ukrajna gyorsított csatlakozását erőlteti

Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH/POOL

Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel, miközben az országban Zelenszkijig ér a korrupció

A korrupciós botrányok ellenére Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna gyorsított csatlakozását. Amint arról beszámoltunk, Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, a hatóságok szerint egy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot irányított az energiaszektorban. A legújabb botrány azonban csak a jéghegy csúcsa. Számtalan korrupciós ügy van ukrán vezetésben és Zelenszkij köreiben. Korábban írtunk róla, hogy Ukrajnában a háborúra hivatkozva egyre átláthatatlanabbá válik az állami működés. A titkosított szerződések, az elcsalt közbeszerzések és a kétes ügyletek mára a mindennapok részévé váltak. 2025 elején a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak Kijevben, ahol bevásárlószatyrokba és dobozokba rejtett dollármilliókat találtak. A gyanúsítottak között magas rangú városházi tisztviselők, bizottsági vezetők és önkormányzati képviselők is voltak.

Az ország közigazgatását átszövi a korrupció, a háttérben milliárdok tűnnek el nem létező projektekre, fantomvállalatokon keresztül.

Néhány hónapja például sikkasztással vádolták meg Harkiv egykori alpolgármesterét, aki a hatóságok szerint bonyolult hálózatot irányított a védelmi építkezésekre szánt közpénzekkel való visszaélésre.