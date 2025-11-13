Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Az ukrán háborús maffia egész Európát veszélybe sodorja

Ukrajnában a korrupció mindent átsző. A háború árnyékában az ukrán elnök iránti lojalitás és korrupciós ügyek uralják az állami intézményeket. A háború alatt dollármilliók vándorolnak politikai és gazdasági körök zsebébe, Brüsszel pedig továbbra is a velejéig korrupt Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgeti.

2025. 11. 13. 16:38
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Ukrajna rendszerszintű korrupciója nem új keletű, de az elmúlt években a helyzetvtovább romlott, a háború felerősítette ezt a folyamatot, amelyet Zelenszkij és emberei ki is használnak. 

Brüsszel továbbra is Ukrajna gyorsított csatlakozását erőlteti
Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH/POOL

Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel, miközben az országban Zelenszkijig ér a korrupció

A korrupciós botrányok ellenére Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna gyorsított csatlakozását. Amint arról beszámoltunk, Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, a hatóságok szerint egy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot irányított az energiaszektorban. A legújabb botrány azonban csak a jéghegy csúcsa. Számtalan korrupciós ügy van ukrán vezetésben és Zelenszkij köreiben. Korábban írtunk róla, hogy Ukrajnában a háborúra hivatkozva egyre átláthatatlanabbá válik az állami működés. A titkosított szerződések, az elcsalt közbeszerzések és a kétes ügyletek mára a mindennapok részévé váltak. 2025 elején a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak Kijevben, ahol bevásárlószatyrokba és dobozokba rejtett dollármilliókat találtak. A gyanúsítottak között magas rangú városházi tisztviselők, bizottsági vezetők és önkormányzati képviselők is voltak. 

Az ország közigazgatását átszövi a korrupció, a háttérben milliárdok tűnnek el nem létező projektekre, fantomvállalatokon keresztül. 

Néhány hónapja például sikkasztással vádolták meg Harkiv egykori alpolgármesterét, aki a hatóságok szerint bonyolult hálózatot irányított a védelmi építkezésekre szánt közpénzekkel való visszaélésre.

A nyugati támogatások sok esetben szintén ennek a gépezetnek válnak a részévé. Több alkalommal az is kiderült, hogy Zelenszkij nem tud elszámolni a kapott támogatásokkal. Az egyik legnagyobb háborús támogatási csomagjának, az Egyesült Államok által a Biden-korszakban Ukrajnának folyósított 182,8 milliárd dolláros segélycsomag sorsát továbbra is rejtélyek övezik. A Newsmax amerikai hírtelevíziónak adott interjújában korábban Kyrylo Budanov, Ukrajna katonai hírszerzésének vezetője is elismerte, valójában nem tudják, hová lett a pénz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén nem tudott érdemi választ adni arról, hogy hová lett a támogatások nagy része.

Ukrán háborús maffia: az európai adófizetők pénze is veszélyben lehet

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője szerint 

az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét.

 Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultak a brüsszeli testülethez.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

