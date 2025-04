Zelenszkij nem tud elszámolni a kapott támogatásokkal

A szerb hatóságok ugyan komoly erőfeszítéseket tesznek a fegyverbeszolgáltatás terén, de az ukrán vonal kiszámíthatatlan veszélyt hordoz. Az Ukrajnából érkező bűnözői csoportok már most is jelen vannak a határ közelében. A Baloga-klán, amelynek több tagját is kitiltották az Európai Unióból, az ukrán rendvédelmi és vámszerveken keresztül épített ki befolyást.