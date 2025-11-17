Heimir Hallgrímssonmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtező

Ez lenne a magyar kudarc oka? Meglepő nyilatkozat az írek szövetségi kapitányától

Heimir Hallgrímsson és Írország még reménykedhet. Miután az írek Troy Parrott mesterhármasával 3-2-re nyertek a magyar válogatott ellen, készülhetnek a március vb-pótselejtezőre. Az izlandi edző elismerte, hogy a mérkőzés nagy részében a magyar válogatott játszott jobban, ugyanakkor Hallgrímsson felhívta a figyelmet arra is, hogy szerinte mit rontott el Marco Rossi csapata.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 6:37
Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar válogatott az ír csapat fölé nő, ezt még Heimir Hallgrímsson is elismerte, mégis ő örülhetett a vb-selejtező végén
Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar válogatott az ír csapat fölé nő, ezt még Heimir Hallgrímsson is elismerte, mégis ő örülhetett a vb-selejtező végén Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rossi az írek elleni drámai vereség után úgy fogalmazott: nem ezt érdemeltük. A magyar válogatott lényegében a teljes meccs alatt vb-pótselejtezőre állt, egészen a 96. percig, amikor Troy Parrott harmadszor is betalált. Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya is elismerte: a mérkőzés jelentős részében Magyarország játszott jobban. Hallgrímsson szerint a magyar válogatott abban hibázott, hogy a játék helyett elkezdett az időhúzásra koncentrálni.

Heimir Hallgrímsson az ír játékosokkal együtt ünnepelhetett, a magyar válogatott helyett Írország játszhat vb-pótselejtezőt
Heimir Hallgrímsson az ír játékosokkal együtt ünnepelhetett, a magyar válogatott helyett Írország játszhat vb-pótselejtezőt (Fotó: Mirkó István)

– A magyarok ma jobban játszottak a meccs nagy részében, mi küzdöttünk, szenvedtünk, de a végén a kockázatvállalásunkat siker koronázta – ismerte el a lefújás után az izlandi szakember.

Hallgrímsson: a magyar válogatott húzta az időt

Hallgrímsson és Rossi a két csapat dublini, 2-2-re végződött meccse után szópárbajba keveredett, s az írek szövetségi kapitánya akkor is azt emelte ki, hogy a magyar válogatott már az első félidőben húzta az időt, de ezzel semmit sem tudott kezdeni a játékvezető. Hallgrímsson most is hasonló hibát látott a magyaroknál.

– A mai meccset ijedten kezdtük, szögleteket ajándékoztunk a magyaroknak. A szünetben is azt mondtam a fiúknak, nincs vesztenivalónk. A magyar válogatott a második félidőben – vesztére – húzta az időt – fogalmazott Hallgrímsson.

A dublini mérkőzésen valóban szembeötlő volt a magyar időhúzás, amire részben magyarázat, hogy ott a második félidő jelentős részében emberhátrányban játszottunk. Budapesten nem volt piros lap, s az időhúzás sem volt annyira látványos, még ha Varga Barnabás a hosszabbításban, de még 2-2-nél kapott is egy sárgát a labda elrúgásáért.

Az viszont biztos: a magyar válogatott mindkétszer előnyben volt, s mindkétszer a hosszabbításban kapta a sorsdöntő gólt. Ha csak az egyik helyszínen van ráadásbeli dráma, az nem lett volna elég az íreknek, így viszont ők készülhetnek a pótselejtezőre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu