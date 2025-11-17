Ez lenne a magyar kudarc oka? Meglepő nyilatkozat az írek szövetségi kapitányától

Marco Rossi az írek elleni drámai vereség után úgy fogalmazott: nem ezt érdemeltük. A magyar válogatott lényegében a teljes meccs alatt vb-pótselejtezőre állt, egészen a 96. percig, amikor Troy Parrott harmadszor is betalált. Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya is elismerte: a mérkőzés jelentős részében Magyarország játszott jobban. Hallgrímsson szerint a magyar válogatott abban hibázott, hogy a játék helyett elkezdett az időhúzásra koncentrálni.

Heimir Hallgrímsson az ír játékosokkal együtt ünnepelhetett, a magyar válogatott helyett Írország játszhat vb-pótselejtezőt (Fotó: Mirkó István)

– A magyarok ma jobban játszottak a meccs nagy részében, mi küzdöttünk, szenvedtünk, de a végén a kockázatvállalásunkat siker koronázta – ismerte el a lefújás után az izlandi szakember.

Hallgrímsson: a magyar válogatott húzta az időt

Hallgrímsson és Rossi a két csapat dublini, 2-2-re végződött meccse után szópárbajba keveredett, s az írek szövetségi kapitánya akkor is azt emelte ki, hogy a magyar válogatott már az első félidőben húzta az időt, de ezzel semmit sem tudott kezdeni a játékvezető. Hallgrímsson most is hasonló hibát látott a magyaroknál.