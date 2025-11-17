Marco Rossi megkapja a példátlan harmadik esélyt?

Drámai körülmények között, de elbukott a magyar válogatott: az Írország elleni hazai 3-2-es vereséggel eldőlt , hogy Marco Rossi a 2022-es után a 2026-os világbajnokságra sem tudta kivezetni a nemzeti csapatot. Négy éve a harmadik kalapból érkezve negyedik, most a második kalapból indulva harmadik helyen zártuk a selejtezősorozatot. Marco Rossi már most is csúcstartó a magyar válogatott élén egymás után megvívott meccsek számában, 82 találkozó óta irányítja a válogatottat, a Rapid Sport legújabb adásában arról beszélgettünk, hogy meg kellene-e kapnia a harmadik vb-selejtezőre is az esélyt az MLSZ-től.

Marco Rossi sem tudta világbajnokságra kivezetni a magyar válogatottat, még a pótselejtező sem jött össze (Fotó: Polyák Attila)

Ami tény: Marco Rossi szerződése 2030-ig szól, azaz ha a megállapodást nem bontják fel, a következő vb-selejtezősorozat idején is ő ül majd a magyar válogatott kispadján.

Marco Rossi: megy vagy marad?

Kétségtelen, hogy az írek elleni sorsdöntő vereségben Marco Rossinak is van felelőssége, ugyanakkor az írek szövetségi kapitánya is elismerte, hogy a mérkőzés nagy részében a magyar válogatott volt a jobb.