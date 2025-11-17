Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottRapid Sportvb-selejtező

Marco Rossi megkapja a példátlan harmadik esélyt?

Marco Rossi második vb-selejtezősorozata is kudarccal ért véget a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. Az olasz–magyar szakember két Európa-bajnokságra is kijuttatta szövetségi kapitányként Magyarországot, a vb-kvalifikációk során viszont még a pótselejtezőig sem jutottunk el. Marco Rossi szerződése 2030-ig szól, mégis aktuális a kérdés: eljött az ideje, hogy új szövetségi kapitánya legyen a magyar válogatottnak?

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 12:24
Rapid Sport: Marco Rossi marad a magyar válogatott szövetségi kapitánya?
Rapid Sport: Marco Rossi marad a magyar válogatott szövetségi kapitánya?
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Drámai körülmények között, de elbukott a magyar válogatott: az Írország elleni hazai 3-2-es vereséggel eldőlt , hogy Marco Rossi a 2022-es után a 2026-os világbajnokságra sem tudta kivezetni a nemzeti csapatot. Négy éve a harmadik kalapból érkezve negyedik, most a második kalapból indulva harmadik helyen zártuk a selejtezősorozatot. Marco Rossi már most is csúcstartó a magyar válogatott élén egymás után megvívott meccsek számában, 82 találkozó óta irányítja a válogatottat, a Rapid Sport legújabb adásában arról beszélgettünk, hogy meg kellene-e kapnia a harmadik vb-selejtezőre is az esélyt az MLSZ-től.

Marco Rossi sem tudta világbajnokságra kivezetni a magyar válogatottat, még a pótselejtező sem jött össze
Marco Rossi sem tudta világbajnokságra kivezetni a magyar válogatottat, még a pótselejtező sem jött össze (Fotó: Polyák Attila)

Ami tény: Marco Rossi szerződése 2030-ig szól, azaz ha a megállapodást nem bontják fel, a következő vb-selejtezősorozat idején is ő ül majd a magyar válogatott kispadján.

Marco Rossi: megy vagy marad?

Kétségtelen, hogy az írek elleni sorsdöntő vereségben Marco Rossinak is van felelőssége, ugyanakkor az írek szövetségi kapitánya is elismerte, hogy a mérkőzés nagy részében a magyar válogatott volt a jobb.

Ha Marco Rossi továbbra is bizalmat kap, ő lehet az első olyan edző, aki két kudarc után harmadik esélyt is kap a vb-kvalifikáció kivívására a magyar válogatott kispadján.

Már Rossi esetében sem könnyű a döntés, de ha a távozásáról gondolkozunk, az rögtön felvet még egy nehéz kérdést: ki lehetne az utódja?

 

add-square Magyarország-Írország vb-selejtező

Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Magyarország-Írország vb-selejtező 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu