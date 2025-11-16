Nem kell külön készülni? Marco Rossi hatalmas baklövése

Írország végtére Troy Parrott mesterhármasával győzte le 3-2-re Magyarországot, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott a harmadik helyen végzett az európai világbajnok selejtezők F csoportjában, azaz nem szerepelhet a pótselejtezőben sem. Marco Rossi a mérkőzés előtt gyanútlanul, sőt kissé lekezelően beszélt Troy Parrottról. Hiba, végzetes hiba volt, amit a mieink szövetségi kapitánya még tetézett a rossz cseréivel.

Marco Rossi talán nem mérte fel kellőképpen Troy Parrott képességeit. Ez is okozhatta a magyar válogatott vesztét (Fotó: Polyák Attila)

Már Portugália ellen is Troy Parrott rúgta Írország góljait, akkor kettőt, úgy nyertek az írek 2-0-ra.

Marco Rossi meghökkentő véleménye Troy Parrottról

A magyar válogatott szombati sajtótájékoztatóján Marco Rossinek fel is tették a kérdést: kell-e külön készülni a 23 éves középcsatárból?

Nem mondanám, hogy Troy Parrott ellen föl kéne készülni

– így kezdődött Marco Rossi válasza.

Amit a később elmondottakkal ugyan árnyalt valamelyest, de lényeg mégis azon volt, nem kell külön belőle készülni.

– Egy olyan játékos, aki jó góllövő a klubcsapatában. Nemrégiben megsérült, tehát nem tudott a nemzeti válogatottjuk minden őszi meghívójára válaszolni, nem tudták keretbe hívni – egészítette ki Rossi Troy Parrott jellemzését, majd így folytatta a nyilatkozatát az ír válogatott jellemzéseként: – De ott van Ogbene és Idah, sok olyan játékosuk van, akik zavarba hozhatják az ellenfelet. Tehát ijesztő válogatott az ír, különösen rögzített játékhelyzetekben, szögletekben. Portugáliával szemben, úgy hiszem, minden egyes alkalommal, amikor szögletet rúghattak, mindig nehéz helyzetbe tudták hozni az ellenfelüket. Egy olyan csapat, amely támadás során a labdával nagy területeket tud befutni, gyors, reaktív játékosai vannak, tehát mindezek fényében készültünk fel rájuk, és őszintén kívánom, hogy mindezeket a helyzeteket jól el tudjuk dönteni a saját javunkra.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Rossitól ismét megkérdezték: készült-e külön Troy Parrottból. – Ismerjük a képességeit – ennyivel zárta le a témát.

Miért kellett cserélni kettőt az utolsó percekre?

Nem állítható, hogy szorosan összefüggésbe hozható Troy Parrott-tal,

de az is érthetetlen, Marco Rossi a 93. percben Nego és Sallai helyett miért küldött be két zöldfülűt, Mocsi Attilát és Redzic Damirt.

Redzic most debütált, Mocsinak ez volt a harmadik válogatottbeli fellépése, eddig a Koszovó elleni barátságos meccsen a 88. percben állt be, valamint éppen az írek ellen Dublinban a 67. percben. Nem megbántva őt, de akkor sem tudta megoldani a csapat gondjait, most pedig a harmadik gólnál éppen ő maradt le Troy Parrottról.