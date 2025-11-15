Marco Rossi új nézőpontból beszélt az írek elleni meccsről

Vasárnap pont kell Írország ellen a vb-álom életben tartásáért, ha pedig nyer a magyar válogatott, akkor arra is van halvány esély, hogy a pótselejtezőt elkerülve, egyenes ágon jut ki Marco Rossi csapata a 2026-os világbajnokságra. A selejtezőcsoportot szeptemberben Írország ellen kezdtük, Dublinban korán 2-0-s előnyre tett szert a magyar válogatott, végül a második félidő nagy részében emberhátrányban küzdve 2-2-es döntetlent játszott Rossi együttese. A magyar szövetségi kapitány több nyilatkozatában bírálta az akkori játékvezetést, most viszont más szempontból értékelte a dublini meccset.

Bolla Bendegúz szerint okos játék kell, a magyar válogatott Írország ellen lép pályára sorsdöntő vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Az első meccsen nagyon kemény belemenések voltak, de ők csak egy, mi viszont négy sárga lapot kaptunk, szóval inkább ezt mondanám, hogy mi voltunk az agresszívabb csapat – fogalmazott Rossi a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón. A sárga lapoknak lehet jelentősége a pótselejtezőre nézve.

Bolla az írek provokálásáról is beszélt

Dublinban piros lapot is kapott a magyar csapat, s figyelemre méltó, hogy az F csoportban tíz meccs alatt eddig három kiállítás volt, Sallai Roland, Tigran Barszegjan és Cristiano Ronaldo egyaránt Írország ellen kapott pirosat.