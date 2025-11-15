Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottBolla Bendegúzvb-selejtezőÍrország

Marco Rossi új nézőpontból beszélt az írek elleni meccsről

Vasárnap a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő vb-selejtezőt játszik a Puskás Arénában Írország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának a döntetlen is megfelelő eredmény lenne, de Bolla Bendegúz hangsúlyozta, hogy nem az egy pontért játszik majd a magyar válogatott. Rossi egészen máshogy beszélt a két csapat dublini meccséről, mint korábban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 15:55
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az Írország elleni vb-selejtezőre készül Fotó: MTI/Illyés Tibor
Vasárnap pont kell Írország ellen a vb-álom életben tartásáért, ha pedig nyer a magyar válogatott, akkor arra is van halvány esély, hogy a pótselejtezőt elkerülve, egyenes ágon jut ki Marco Rossi csapata a 2026-os világbajnokságra. A selejtezőcsoportot szeptemberben Írország ellen kezdtük, Dublinban korán 2-0-s előnyre tett szert a magyar válogatott, végül a második félidő nagy részében emberhátrányban küzdve 2-2-es döntetlent játszott Rossi együttese. A magyar szövetségi kapitány több nyilatkozatában bírálta az akkori játékvezetést, most viszont más szempontból értékelte a dublini meccset.

Bolla Bendegúz szerint okos játék kell, a magyar válogatott, Marco Rossi csapata Írország ellen lép pályára sorsdöntő vb-selejtezőn
Bolla Bendegúz szerint okos játék kell, a magyar válogatott Írország ellen lép pályára sorsdöntő vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Az első meccsen nagyon kemény belemenések voltak, de ők csak egy, mi viszont négy sárga lapot kaptunk, szóval inkább ezt mondanám, hogy mi voltunk az agresszívabb csapat – fogalmazott Rossi a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón. A sárga lapoknak lehet jelentősége a pótselejtezőre nézve.

Bolla az írek provokálásáról is beszélt

Dublinban piros lapot is kapott a magyar csapat, s figyelemre méltó, hogy az F csoportban tíz meccs alatt eddig három kiállítás volt, Sallai Roland, Tigran Barszegjan és Cristiano Ronaldo egyaránt Írország ellen kapott pirosat.

– Szeretik provokálni az ellenfél játékosait, ezt okosan kell majd kezelni, nem szabad ennek felülni. Nyilván nekünk is keménynek kell lenni, de nem szabad olyan hibát elkövetni, mint az első meccsen – hangsúlyozta Bolla Bendegúz, hozzátéve, hogy okosan szeretnének játszani, és olyan eredményt elérni, hogy a mérkőzés után ne kelljen a játékvezetővel foglalkozni.

Döntetlenre játszik Írország ellen a magyar válogatott?

Ugyanígy a portugál–örmény meccsre sem fognak figyelni Bolla szavai alapján a magyar játékosok. Magyarországnak a döntetlen is elég lenne a pótselejtezőhöz.

Nyilván nekik csak a győzelem jó, nekünk a döntetlen is, de szeretném leszögezni, hogy nem ilyen felfogásban fogunk pályára lépni, hazai közönség előtt szeretnénk győzelemre játszani és mindent kiadni magunkból

– tette egyértelművé Bolla.

Rossi bízik a magyar szurkolókban

Marco Rossi hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek egyik legfontosabb mérkőzése következik, hiszen ezen múlik, hogy életben maradnak-e a vb-szereplési lehetőségeink. A szövetségi kapitány nem is az egy pont előnyt emelte ki az írekkel szemben.

– Annyi előnyünk van, hogy a saját közönségünk előtt játszhatunk. Amióta ezt az arénát 2019 novemberében felavattuk, egy olyan pillanat sem jut eszembe, amikor a szurkolóink ne támogatottak volna minket az elsőtől az utolsó percig. Biztos vagyok benne, hogy ugyanez lesz holnap is – mondta Marco Rossi.

Az írek elleni találkozó vasárnap 15.00-kor kezdődik.

 

