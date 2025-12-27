turizmuskerékpáros turizmusBalatonbiciklikerékpár

Szinte senki sem biciklizik télen, mégis ilyenkor veszik a legtöbb kerékpárt - most kiderült, hogy miért

Világpiaci elemzések szerint a gyermekkerékpárok éves eladásainak mintegy 25 százaléka a karácsonyi időszakban történik. A bicikli továbbra is a legnépszerűbb ajándékok egyike, de a tényleges használat gyakran hetekig, hónapokig várat magára. A Balatoni Turizmus Szövetség ötlete erre a problémára ad megoldási javaslatot: menjen a család bringázni ilyenkor a Balatonra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 11:22
Forrás: Facebook/Balatoni Téli Bringa Túra
Ameddig nem érkezik tartós hó, a téli időszak kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekek és szülők közösen próbálják ki az új bringákat – akár egy rövid balatoni kiruccanás keretében. A tó körül kiépített, jól karbantartott kerékpárutak télen is használhatók, a kevésbé zsúfolt forgalom pedig ideális a kezdő biciklisták számára – állitják a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadói.

bicikli, Balaton, kerékpár, turizmus
A téli időszakban is egyre többen járnak biciklizni a Balaton környékére/Fotó: Facebook/Balatoni Téli Bringa Túra

A Balaton térségében a bringázás könnyen kombinálható más sportokkal. Egy tucat településen nyílt mostanában szabadtéri jégpálya, amelyek a kerékpárutakról is könnyen megközelíthetők. A biciklizés és a korcsolyázás együttesen fejleszti a gyerekek egyensúlyérzékét, koordinációját és izomösszehangoltságát. Emellett a tóparti cukrászdák és kávézók télen is nyitva tartanak, így a rövid megállók élménnyé alakítják a tekerést, és motivációt adnak a gyerekeknek.

Mindez a turisztikai szereplők számára is fontos jelzés. A karácsonyi biciklivásárlások kiugró számai azt mutatják, hogy a téli időszakban is aktív családos célcsoport jelenik meg. A szállodáknak, vendéglátóhelyeknek és program­szervezőknek érdemes figyelniük a kerékpáreladások alakulását, és a bringabarát szolgáltatások, családokra szabott programcsomagok, valamint a kerékpározással kombinálható téli élmények kiemelt kínálatával színesíthetik a balatoni turisztikai szezont.

A szervezet szerint az ilyen ötletekre különösen szükség van, mert az elmúlt években a Balaton télen szinte soha nem fagyott be, így a korábbi jégre épülő programok nem mindig voltak elérhetők. A kerékpározás, a nyitva tartó cukrászdák és a műjégpályák kombinációja lehetővé teszi, hogy a gyerekek aktívan próbálhassák ki új bringáikat, miközben a család együtt élvezi a téli Balatont. Így ráadásul a karácsonyra kapott kerékpár nem csupán ajándék, hanem emlékezetes élmény is lehet, amely mozgásra és felfedezésre ösztönöz, akár még a leghidegebb hónapokban is.

A BalatonBike365 hálózatának fejlesztése 2018-ban indult. A projekt célja az volt, hogy a tópart és környéke mind a négy évszakban vonzó legyen. Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője  az eddigi eredményekről korábban elmondta: az elmúlt években  1000 km túraútvonalat, köztük 75 tematikus túrát, valamint 145 pihenőt jelöltek ki, és 100 túravezetőt képeztek ki.

Emellett öt kerékpáros port létesült 

  • Balatonfüreden, 
  • Balatondöldváron, 
  • Keszthelyen, 
  • Kapolcson 
  • és Badacsonyban, ahol a bicikliseket széles körű szolgáltatások várják. 

Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően minden évszakban, bárki felfedezheti a kerékpározás örömeit a Balaton körül.

