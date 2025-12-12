turizmusvisit hungaryrekord

Népszerű idegenforgalmi célpont hazánk, rekordévet zár a magyar turizmus

Az idén már 11 hónap alatt elértük a tavalyi egész éves vendégszámot, így a karácsonyi és szilveszteri időszakkal együtt 2025 már biztosan a turizmus sikeréve lesz.

2025. 12. 12.
A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt – közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt.

Turista a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum észak-magyarországi falu épületeit bemutató területén
Turista a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum észak-magyarországi falu épületeit bemutató területén (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

 A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók.

 Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét

 – tették hozzá.

Borítókép: Négytagú hátizsákos turista család pihent meg a Balaton-parton gyalogos túrájuk közben (Fotó: MTVA Bizományosi/Jászai Csaba)


