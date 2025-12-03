Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

A Szép-kártya a hazai turizmus mellett a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja

A kormány a Szép-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel a Szép-kártya-egyenlegeikről, ami több mint 14 százalékkos növekedést jelent tavalyhoz képest.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:59
Októberben 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. Ehhez az eredményhez a Szép-kártya is hozzájárult – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették, a kormány nemcsak a turizmust, hanem a családok mindennapi vásárlásait is támogatja, ezért a Szép-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött.

SZÉP-kártya
Ismét bővült a Szép-kártya-felhasználás lehetősége. Fotó: Shutterstock

Csaknem 15 százalékkal bővült a Szép-kártya-költések összege

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 októberében a Szép-kártya-feltöltések összértéke mintegy 37,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 37 százalékkal volt magasabb. 

A kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, így a Szép-kártyás fizetések több mint 14 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. 

Az év tizedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják Szép-kártyájukat, ami 9,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A Szép-kártya az október 23-i ünnepi hosszú hétvége alatt és a tanítási szünetben is számos magyar család pihenését támogatta. A legtöbbet a balatoni szálláshelyeken költöttek a családok Szép-kártyáikról, ahol ez az összeg az októberi belföldi szálláshelyi költések kilenc százalékát tette ki. A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették a bevételeiket a legnagyobb arányban a Szép-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát Szép-kártyával egyenlítették ki.

 

Ilyen számokhoz segítette a turizmust a kártya

A Szép-kártya októberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 

  • 2025 októberében közel 1,7 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 11 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. 
  • A belföldi vendégek száma 821 ezer volt, ami a tavalyi eredményhez képest közel 11 százalékos növekedést jelent. 
  • A vendégéjszakák száma összesen 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,8 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken. 

A hazai turizmus további erősítése érdekében a kormány 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tett elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül.

 

Tovább bővülhetnek a kártyás költések

Az év első tíz hónapjában a Szép-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a Szép-kártyás-költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest.

Október végén közel 97,8 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, hogy a magyar családok őszi és év végi pihenését támogassa. 

A kormány döntése értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is.

Ezáltal a kormány a családok gondtalan pihenése és a hazai turizmus mellett a kiskereskedelmi forgalom bővülését is kiemelten támogatja – írja közleményében az NGM.

