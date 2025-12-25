Mi húzza a gazdaságot 2026-ban az elemzők szerint – itt vannak a válaszok

Nem csupán az a kérdés, hogy a konkrét harci cselekmények folytatódnak-e, hanem hogy mi (nem) következik a békekötésből gazdasági téren – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A folyamatok értékelése előtt felidézte, Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ezt követően pedig az Európai Unió egy gazdasági háborút indított Oroszország ellen, ezzel is támogatva Ukrajnát. Ennek keretében jöttek a szankciós (és most már nem szankciósnak nevezett, de valójában szankciós) csomagok, majd a döntés, miszerint az Európai Unió leválik az orosz energiáról, vállalva ennek költségeit és áldozatot hozva az egyes tagországok versenyképességében. Ezen kívül a háború nyomán gyengültek a kereskedelmi kapcsolatok is – kérdés ezek helyreállása is. De az is kérdés, mi lesz az ukrán gazdasággal – kap-e a működéshez és újjáépítéshez szükséges forrásokat. Ha kap, akkor ennek lesz-e pozitív hatása a hazai gazdaságra vagy csak költséget jelent majd. Ebből is látható, hogy a békekötés hatása nem rögtön másnap látszódik meg, a gazdaság szövetének újraépüléséhez – ha hagyják egyáltalán újraépülni – több hónap, több év kell majd.

2026-ban kulcskérdés az energia ára is, ami a versenyképességet befolyásolja, ha pedig csökken, annak a hatása csak késleltetve jelenik meg (Fotó: Németh András Péter)

Ha külföldre tekintünk, nem csak az orosz–ukrán háború sorsa a kérdés. Ezen kívül geopolitikai konfliktusok sora nehezíti a gazdasági helyzetet – márpedig egy kis, nyitott gazdaság számára, mint amilyen hazánk is, ez alapvetően határozza meg a gazdasági teljesítményt. Itt gondolhatunk az Egyesült Államok és Kína, az Egyesült Államok és az EU vagy akár az EU és Kína közötti konfliktusokra. És a német gazdaság sorsa sem közömbös. Legalább ennyire fontos az egyes vállalatok teljesítménye is, különösen azoké, amelyek hazánkban is jelen vannak, hiszen nem mindegy, hogy ők mennyire versenyképesek – sorolta Regős Gábor. Nagy kérdés szerinte, 2026-ban a külső kereslet mennyire tudja támogatni a növekedést, ugyanakkor mégis bízhatunk az export bővülésében, hiszen a nagy gyárak indulásának azért nyomot kell hagynia a kivitelben.

Nehezebb kérdés a beruházásoké, ahol nagyon alacsony bázisról indulunk. Az alacsony – elsősorban külső – kereslet nyomán a cégeknek nem érte meg beruházni. A hazánknak járó uniós források visszatartása szintén nem segítette a fejlesztéseket, valamint az állam és az önkormányzatok forráshiánya szintén fékezi azokat.