Tombol a keresztényellenesség, a liberális társadalom közömbös

Az utóbbi hetekben felerősödött a fenyegetettség a keresztény közösségekre nézve, Jan Ledóchowski, az újonnan létrehozott keresztényvédelmi jelentési központ vezetője szerint pedig ez nem véletlen. „Az, hogy a terrorfenyegetés kifejezetten az advent idején és a karácsonyi vásárok ellen irányul, a keresztényekkel szembeni ellenségeskedés különösen drámai formája” – mondta a Kurier újságnak adott interjúban. Mint fogalmazott: az iszlamisták szándékosan társadalmunk szívét veszik célba. Ledóchowski hozzátette: „Az emberi méltóság nagyszerű eszméje végső soron a betlehemi jászolban gyökerezik. Aki a karácsonyt támadja, az emberségünk gyökerét támadja” – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Jelentőközpontja összegyűjti az eseményeket, és nyilvánosságra hozza azokat olyan egyházi körök támogatásával, mint Franz Scharl bécsi segédpüspök, de függetlenül szerveződve.
Egy különösen szimbolikus esemény történt advent első hétvégéjén: két palesztin zászlót vontak fel a bécsi fogadalmi templom tornyaira. Három napig láthatók maradtak. Sok hívő számára ez provokáció volt; Ledóchowski számára több volt mint puszta aktivizmus.
A politikai iszlám kontextusában a zászlók felvonásának szimbolikája messze túlmutat a Palesztina iránti támogatás kinyilvánításán. Ez egy iszlamista hatalmi igény, amely építészetileg és spirituálisan is elfoglalja a közteret
– figyelmeztet, és egyértelműen elutasította a világi közömbösséget: „Liberális társadalomként a létünket veszélyeztetjük, ha hagyjuk, hogy ezeket a keresztény vonatkoztatási pontokat felülírják.”
Az év legsúlyosabb incidense október elején volt a Szent Károly-templomban (Karlskirche). Az Élet menete részeként tartott istentisztelet során két robbanóanyagot tartalmazó kézitáskát fedeztek fel. A templomot a Cobra különleges erők egységének kellett kiürítenie. Ledóchowski számára ez egy új dimenzió volt: „Ez tömeges pánikot válthatott volna ki az Élet menetének több ezer résztvevője – köztük sok család – között. Ennek a kockázatnak az elfogadása az eszkaláció új szintjét jelentette.” Különösen felháborította az incidens média általi ábrázolása, amely egyszerűen „álbombákként” emlegette a robbanóanyagokat.
