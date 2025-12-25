keresztényellenességEurópaAusztria

Tombol a keresztényellenesség, a liberális társadalom közömbös

Megrongált feszületek és műalkotások, olyan jelszavak, mint az „Iszlám győzni fog” vagy az „Allah akbar” a templomok homlokzatán, és bombának kinéző tárgyak az istentiszteleteken – egyre több a keresztényellenes incidens az osztrák fővárosban. Bécsben néhány hónap alatt számos keresztényellenes esetről számoltak be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 6:15
Illusztráció Fotó: MAXIM KONANKOV Forrás: NurPhoto
Az utóbbi hetekben felerősödött a fenyegetettség a keresztény közösségekre nézve, Jan Ledóchowski, az újonnan létrehozott keresztényvédelmi jelentési központ vezetője szerint pedig ez nem véletlen. „Az, hogy a terrorfenyegetés kifejezetten az advent idején és a karácsonyi vásárok ellen irányul, a keresztényekkel szembeni ellenségeskedés különösen drámai formája” – mondta a Kurier újságnak adott interjúban. Mint fogalmazott: az iszlamisták szándékosan társadalmunk szívét veszik célba. Ledóchowski hozzátette: „Az emberi méltóság nagyszerű eszméje végső soron a betlehemi jászolban gyökerezik. Aki a karácsonyt támadja, az emberségünk gyökerét támadja” – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Christmas tree and St. Mary's Basilica are seen at the Main Square in the center of the Old Town in Krakow, Poland on December 20th, 2025. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP) Európa-szerte egyre több a keresztényellenes incidens
Európa-szerte egyre több a keresztényellenes incidens
(Fotó: AFP)

Jelentőközpontja összegyűjti az eseményeket, és nyilvánosságra hozza azokat olyan egyházi körök támogatásával, mint Franz Scharl bécsi segédpüspök, de függetlenül szerveződve.

Egy különösen szimbolikus esemény történt advent első hétvégéjén: két palesztin zászlót vontak fel a bécsi fogadalmi templom tornyaira. Három napig láthatók maradtak. Sok hívő számára ez provokáció volt; Ledóchowski számára több volt mint puszta aktivizmus.

A politikai iszlám kontextusában a zászlók felvonásának szimbolikája messze túlmutat a Palesztina iránti támogatás kinyilvánításán. Ez egy iszlamista hatalmi igény, amely építészetileg és spirituálisan is elfoglalja a közteret

– figyelmeztet, és egyértelműen elutasította a világi közömbösséget: „Liberális társadalomként a létünket veszélyeztetjük, ha hagyjuk, hogy ezeket a keresztény vonatkoztatási pontokat felülírják.”

Az év legsúlyosabb incidense október elején volt a Szent Károly-templomban (Karlskirche). Az Élet menete részeként tartott istentisztelet során két robbanóanyagot tartalmazó kézitáskát fedeztek fel. A templomot a Cobra különleges erők egységének kellett kiürítenie. Ledóchowski számára ez egy új dimenzió volt: „Ez tömeges pánikot válthatott volna ki az Élet menetének több ezer résztvevője – köztük sok család – között. Ennek a kockázatnak az elfogadása az eszkaláció új szintjét jelentette.” Különösen felháborította az incidens média általi ábrázolása, amely egyszerűen „álbombákként” emlegette a robbanóanyagokat.

Keresztényellenesség: importált probléma

A jelentőközpont adatai szerint egyértelmű minták azonosíthatók az elkövetők körében:

Európa-szerte a keresztényellenes támadások mintegy negyven százalékát a politikai iszlámnak tulajdonították. A második helyen baloldali szélsőségesek álltak húsz százalékkal. Ausztriában idén nyolcvan incidenst regisztráltak.

Becslések szerint az esetek nyolcvan százalékát nem jelentették: graffitikről, sértésekről, vallási indíttatású iskolai zaklatásról nem tesznek jelentés.

A keresztényvédelmi jelentőközpont idei létrehozásának egyik oka pontosan ez a látszólagos közöny volt

– mondta Ledóchowski.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

