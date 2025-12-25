Tombol a keresztényellenesség, a liberális társadalom közömbös

Az utóbbi hetekben felerősödött a fenyegetettség a keresztény közösségekre nézve, Jan Ledóchowski, az újonnan létrehozott keresztényvédelmi jelentési központ vezetője szerint pedig ez nem véletlen. „Az, hogy a terrorfenyegetés kifejezetten az advent idején és a karácsonyi vásárok ellen irányul, a keresztényekkel szembeni ellenségeskedés különösen drámai formája” – mondta a Kurier újságnak adott interjúban. Mint fogalmazott: az iszlamisták szándékosan társadalmunk szívét veszik célba. Ledóchowski hozzátette: „Az emberi méltóság nagyszerű eszméje végső soron a betlehemi jászolban gyökerezik. Aki a karácsonyt támadja, az emberségünk gyökerét támadja” – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Európa-szerte egyre több a keresztényellenes incidens

(Fotó: AFP)

Jelentőközpontja összegyűjti az eseményeket, és nyilvánosságra hozza azokat olyan egyházi körök támogatásával, mint Franz Scharl bécsi segédpüspök, de függetlenül szerveződve.

Egy különösen szimbolikus esemény történt advent első hétvégéjén: két palesztin zászlót vontak fel a bécsi fogadalmi templom tornyaira. Három napig láthatók maradtak. Sok hívő számára ez provokáció volt; Ledóchowski számára több volt mint puszta aktivizmus.

A politikai iszlám kontextusában a zászlók felvonásának szimbolikája messze túlmutat a Palesztina iránti támogatás kinyilvánításán. Ez egy iszlamista hatalmi igény, amely építészetileg és spirituálisan is elfoglalja a közteret

– figyelmeztet, és egyértelműen elutasította a világi közömbösséget: „Liberális társadalomként a létünket veszélyeztetjük, ha hagyjuk, hogy ezeket a keresztény vonatkoztatási pontokat felülírják.”

Az év legsúlyosabb incidense október elején volt a Szent Károly-templomban (Karlskirche). Az Élet menete részeként tartott istentisztelet során két robbanóanyagot tartalmazó kézitáskát fedeztek fel. A templomot a Cobra különleges erők egységének kellett kiürítenie. Ledóchowski számára ez egy új dimenzió volt: „Ez tömeges pánikot válthatott volna ki az Élet menetének több ezer résztvevője – köztük sok család – között. Ennek a kockázatnak az elfogadása az eszkaláció új szintjét jelentette.” Különösen felháborította az incidens média általi ábrázolása, amely egyszerűen „álbombákként” emlegette a robbanóanyagokat.