Megszületett! Örvendjünk!

A keresztény hagyomány szerint ma van a Megváltónk születésének napja. Öt kérdéssel készültünk e jeles nap alkalmával. Élvezni fogja kvízünket.
A 20 legjobb film a 2025-ös évből – 1. rész: egy harapós cicától a depressziós szuperhősökig
Listánk nem is annyira hierarchiát, mint inkább keresztmetszetet kínál. Íme az idei év legjobb filmjei, esőként a 20-11. helyezettek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!