„Időnként a Jóisten görbe vonalakkal ír egyenesen” – Karácsonyi interjú Orosz Lóránt ferencessel

– Sokan csodát várva mennek zarándoklatra, búcsúra, de mi van akkor, ha mégsem történik meg a várt csoda?

– A Jóisten minden kérésünket teljesíti – ami az üdvösségünkre szolgál. Most már csak azt kell tudnunk, hogy mi szolgál az üdvösségünkre, és akkor eleve nem kérnénk fölösleges dolgokat. Ezzel együtt nyugodtan lehet csodát kérni, mert az Úr Jézus is mondja, „Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?” vagy „zörgessetek és ajtót nyitnak” és több más példabeszéde is erről szól. Mindemellett nekünk is meg kell hagynunk Isten szabadságát, mert a csoda valójában ajándék, ajándékot pedig lehet kérni, de nem jár nekünk – vagy megkapjuk, vagy nem. Ezt tudatosítva kell kérnünk a Jóistentől, hiszen ő tudja, hogy az én üdvösségemre mi fog szolgálni. Ez a fajta szabadság nagyon sokakban megvan, akik Szentkútra jönnek csodát vagy egyáltalán bármit kérni az Istentől. Sokszor olyanokban is, akikről az ember elsőre nem gondolná, mert nem gyakorló keresztény.

Egy ehhez fűződő történet, hogy egyszer eljött Szentkútra egy házaspár, egyikük halálos beteg volt, már jó ideje nem gyakorolták a hitüket, de kérték és meg is kapták a betegek kenetét, gyónhattak, végeztek szentáldozást. Azt követően is imádkoztak, de rövidesen meghalt a beteg házasfél, aminek hatására az özvegyen maradt fél – bár azelőtt sem volt nagy hitgyakorló – teljes mértékben szembefordult Istennel és az egyházzal. Viszont az ismerősi köréből egy házaspár addig hitét nem gyakorló tagja ennek hatására visszatért a hitéhez.

Sokszor ér minket egy olyan veszteség, amelynek lesz egy előre nem látott pozitív hozadéka. Időnként, a Jóisten görbe vonalakkal ír egyenesen, ami első ránézésre csőd és bukás arról sokszor később derül ki, hogy jobb jött ki belőle, mint amit az ember korábban elképzelt.

Szentkúthoz sok ilyen történet fűződik. Ilyen például maga a templom története is. Az 1920-as évek végén volt egy látomás, amely szerint egy bazilikát kellett volna itt építeni, ahogy sok zarándokhelyen is történt. Az akkori rendi vezetés helyt adott ennek az elképzelésnek, elkészültek a tervek, megkezdődött a pénzgyűjtés. Viszont közbejött a nagy gazdasági világválság és elértéktelenedett a pénz, a terv pedig látszólag dugába dőlt. A gyűjtött összegből épült meg a szabadtéri oltár és egy kisebb épület, de a bazilika nem tudott megvalósulni. Első ránézésre ez egy csőd. Viszont ha kimegyünk a szabadtéri misézőhelyünkre, akkor láthatjuk, szép számmal vannak padok, van oltár, a fák mint oszlopok állnak és van egy szép kupola is, maga az égbolt – pont olyan, mint egy bazilika.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mindenképpen vannak csodák, csak nem mindig úgy, ahogy az ember elsőre elképzeli. Néha kell egy kis idő, mire az ember rájön hogy, a csoda már megtörtént, csak nem úgy, ahogy várta. Néha évek, hónapok vagy csak hetek telnek el, mire az embernek leesik a tantusz, hogy valójában mit is akart az Isten, miért engedte, hogy megtörténjenek bizonyos események pont akkor és pont úgy. Minél szorosabban fogja az ember Isten kezét, vagyis minél hűségesebb a rendszeres szentségi életben, az imádságban, szentmisében, gyónásban, annál rövidebb idő alatt fog leesni neki ez a bizonyos tantusz.

– Az idei év végére egyre erősebb a háborús szorongás, bizonytalanabb az evilági béke. A zarándoklat tud-e „békét tanítani”? Vannak, akik a békéért vezeklés miatt zarándokolnak Szentkútra?

– A kárpátaljai Nagyszőlősön van egy ferences rendházunk, ezért az ukrajnai események emiatt is jelen vannak a mindennapi beszélgetéseinkben. Négy rendtársunk él kint, közülük kettő ukrán állampolgár, ők már negyedik éve nem hagyhatják el az országot. Egyiküket el is vittek, végül sikerült kiszabadítani. Az elmúlt években jótékonysági vacsorával is próbáltuk őket segíteni.

A háborús helyzetet tekintve csak abban lehet bízni, hogy a Jóisten megvilágítja a döntéshozók értelmét, hogy végre rájönnek, nincs alternatívája a békének. Csak az a baj, hogy addig ezreknek kell meghalnia naponta, amíg ezt sikerül belátniuk. A leghasznosabb, amit ember tehet, hogy imádkozik a békéért és a kisebb-nagyobb szenvedéseit fölajánlja erre a célra, amely szintén nagyon hatásos imádság.

– Szűz Mária kegyhelyén vagyunk. Milyen példát ad nekünk Krisztus követésében?

– Most karácsonykor éppen a türelemről ad példát. Nem olvashatjuk róla a Szentírásban, hogy hisztizett volna, amiért József nem tudott normális szülőszobát biztosítani, vagy amiért egy istállóban kellett megszülnie gyermekét. A türelem és az alázat benne volt az alkalmazkodásában. Betlehemben mindenki ott van a megszületett Megváltó körül, de a legközelebb végig Mária volt. Ez az ábrázolásokon is megjelenik, amelyeken József már távolabb van, kifejezve, hogy a testi értelemben nem volt köze a születéshez.

Isten fia születik meg és Mária van hozzá a legközelebb, ezért tud nekünk is segíteni, közbenjárni értünk. Ő volt a tabernákulum.

A grecciói kápolna a falon Maestro di Narni: Szent Ferenc Greccióban ünnepli a karácsonyt képe (Fotó: Wikipédia)

Assisi Szent Ferenc Greccióban a jászlat az oltár alatt helyezte el, hogy kifejezze vele, Jézus betlehemi megtestesülése pontosan ugyanaz, ahogyan a szentmisében, az Eucharisztiában a kenyér és a bor színe alatt megjelenül. Ahogyan az Istenre való vonatkozó tudásunk egy kimeríthetetlenül táguló horizont, úgy a Máriával kapcsolatos ismeretünk is ilyen, amely más és más aspektusában tárul fel a Szűzanya minden ünnepén és kegyhelyén, itt Szentkúton is.