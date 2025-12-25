Szijjártó Péterkülügyminiszterüzenetszenteste

Itt van Szijjártó Péter karácsonyi üzenete

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán üzent szenteste, Károly atya karácsonyi prédikációját idézve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 6:29
Foreign Minister Peter Szijjarto (Source: Facebook)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
Károly atya – ahogy szokta – kiváló szentestei prédikációja: „Adjuk meg a dicsőséget Istennek, hogy megkapjuk a Földön a békességet!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: KKM / MTI/KKM

Mutatjuk a bejegyzést:

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

