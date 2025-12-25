Itt van Szijjártó Péter karácsonyi üzenete
Károly atya – ahogy szokta – kiváló szentestei prédikációja: „Adjuk meg a dicsőséget Istennek, hogy megkapjuk a Földön a békességet!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Mutatjuk a bejegyzést:
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)
