Itt van Szijjártó Péter karácsonyi üzenete

Károly atya – ahogy szokta – kiváló szentestei prédikációja: „Adjuk meg a dicsőséget Istennek, hogy megkapjuk a Földön a békességet!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: KKM / MTI/KKM

Mutatjuk a bejegyzést:

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)