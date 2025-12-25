Amikor az ünnep fájdalmas

– Mit jelent karácsony üzenete 2025-ben, amikor sokan fáradtak, bizalmatlanok, és nehezen találnak kapaszkodót?

– Minden karácsonyhoz közeledve átgondolom azt, hogy személyesen nekem mi az az üzenet, ami megragad, mert azt tudom továbbadni az ünnepen a híveknek. Idén a szó és a csend összefüggése foglalkoztatott. Van egy gyönyörű evangéliumi történet, ami arról szól, Jézus hogyan csendesítette le a tengert. Átvitt értelemben a mi életünkben is sokféle vihar létezhet: a hétköznapok rohanása, a fáradtság és sajnos a háborúskodás is.

Amikor a tanítványok egy ponton kétségbe estek, hogy egyszerűen nem tudnak úrrá lenni a viharon, akkor jött az isteni segítség: Jézus rászólt a viharzó tengerre és egészen csendes lett. Ez egyrészt számomra jelenti az isteni szó hatalmát és azt a csendet, amit Jézust tud nekünk adni. Ez a csend nemcsak az ünnepen nélkülözhetetlen, hanem a hétköznapokban is, mert minden nap kell valami lenyugvás, hitbéli töltekezés.

Ilyenkor halhatjuk meg az isteni, és az emberi szót: ez a kettő elkezd munkálkodni és megoldódnak a lehetetlennek tűnő problémák.

Pál apostol a kolossébeliekhez írt levélben azt írja, Jézusban szabadítónk, örökségünk és világosságunk van. Ez mutatja, hogy a legszorultabb helyzetből is van kiút, és segíthetjük egymást a kiutakhoz. Isten kezében eszköz lehetek a másik ember felé, mint kiút formálója egy szorult helyzetből. Úgyhogy én szívből kívánom az olvasóknak, hogy a szó és a csend egysége az rádöbbentsen bennünket arra, hogy van kiút, van valóságos út és mi pedig világíthatunk ezen az úton, mint az Isten eszközei.

– Mit üzen azoknak a karácsony, akik idén gyásszal, betegséggel vagy súlyos veszteséggel élik meg az ünnepet?

– A szabadítás az kiút, amit még akkor is találunk, ha emberileg úgy tűnik, egyáltalán nincs. Mi lelkipásztorként sok emberrel kerülünk lelkigondozói kapcsolatba, rengeteg életsorsot, elmagányosodást ismerünk. A gyász és a vigasztalás pedig a szolgálatunk része. Itt az ünnepekre készülve is több temetési szolgálatom lesz, szinte minden gyülekezetben lesznek olyanok, akik veszteséggel ünneplik a karácsonyt.