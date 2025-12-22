Bayer Zsolt: „Az EU legszegényebb országa”

A notórius hazudozó meg a sajtója azt szuggerálja, hogy mi vagyunk az EU legszegényebb országa. Hadd idézzek egy klasszikust: „Egy lószart, mama”...

Amúgy Francesca írta meg ismét a valóságot, természetesen a kretén szektatagok nem fogják olvasni. De legalább a megszólított Pogátsa Zoltán közgaszdász úr ugathatna valamit. A változatosság kedvéért valami olyat, ami hasonlít az igazsághoz.

Íme a cikk!