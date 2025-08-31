A hazug ember örökké hazug marad

A hazugság olyan, mint a homokszem. Egy apró füllentés: jelentéktelen, illékony, elfújja a szél, de még egy nagyobb lélegzetvétel is. Szinte észrevehetetlen, és tulajdonképpen mindenki elköveti egyszer-egyszer. Igen, drágám, meglocsoltam a virágokat, persze, anya, megcsináltam a házit, majd hívlak, még találkozunk, nagyon jól éreztem magam, finom volt a vacsora, fantasztikusan áll rajtad ez a ruha, nem, én sosem adok a gyerekeknek csokit este hat után, nem, nem ez az utolsó kávékapszula, hova gondolsz, sosem tennék veled ilyet! Igazából már a kimondás pillanatában tudjuk, hogy nem igaz. Mégis, valahogy lepuhítja, lekerekíti a rideg valóságot, és ha csak egy rövid időre, de el lehet vele simítani a közelgő konfliktusokat.

Csakhogy a hazugság ravasz. Olyan, mintha egyedül magányosnak érezné magát és kell, sőt muszáj, hogy kövesse egy másik. Aztán egy harmadik, egy negyedik és egy sokadik is. Ez pedig már nem is olyan egyszerű, mert a századiknál zsonglőrködni kell az előtte elhangzott kilencvenkilenccel. A sok kis jelentéktelen homokszemből pedig végül vár lesz, és átszövi a kapcsolatainkat, az életünket, míg végül könyörtelenül ránk omlik. Az életünket pedig ezek után nehéz újjáépíteni.

A hétvégén zajlott Tihanyban a Tranzit fesztivál, ahol éppen a hazugsággal kapcsolatban hangzott el egy érdekes felvetés. A Hír TV vitasátrában a Tisza Párt kiszivárgott, adópolitikára vonatkozó tervezete volt a téma, a résztvevők közül pedig volt olyan, aki a dokumentum hitelességét firtatta mondván: sem aláírás, sem pecsét nem szerepelt rajta. Szintén érv volt az ellenoldalon, hogy amint az Index nyilvánosságra hozta az írást, Magyar Péter kapásból cáfolta annak létjogosultságát, és azt mondta: az szja-t kilenc százalékra fogják csökkenteni, a portál cikkéből pedig egyetlen szó sem igaz.

Érkezett a riposzt: a Tisza-vezér egy évvel ezelőtt még azt is nevetséges pletykának nevezte, hogy politikai ambíciói lennének, azt pedig egyenesen kitalációnak tartotta, hogy valaha beülne az Európai Parlamentbe képviselőnek, mondván: „a legnagyobb kamuállás a világon”. És tulajdonképpen se szeri, se száma Magyar Péter hazugságainak, amikkel csak az elmúlt egy évben lebukott.

Az igazán érdekes felvetés pedig ekkor érkezett: ez igaz, de hazugság és hazugság között is van különbség, súlyozni kell! A helyzet az, hogy hiába mérjük le kilóra, melyik hamis állításnak mennyit nyom a latban a súlya, semmit nem számít. A folytonosságuk igazán beszédes, egyben rendkívül romboló is: aki egyszer elrongyolja a saját hitelességét, pláne egy egész ország előtt, annak nincs visszaút. Hazug marad.