Így tudják az édesanyák igénybe venni az szja-mentességet, mutatjuk, mire érdemes figyelni + videó

Így tudják az édesanyák igénybe venni az szja-mentességet, mutatjuk, mire érdemes figyelni

Tovább bővült az édesanyák szja-mentessége, az érintettek száma már megközelíti a félmilliót – erről beszélt kedd reggel a köztelevízióban a KIM családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, a kedvezményhez az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell módosítaniuk, amit elegendő egy alkalommal megtenni. Ennek hiányában a jogosultság az éves adóbevallás során egy összegben érvényesíthető.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 06. 11:00
Január elsejétől jelentősen bővült az édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, az új évben már a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak sem kell azt megfizetniük – emlékeztetett a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden a köztelevízióban. Koncz Zsófia közölte, az intézkedés a Családi adócsökkentés plusz program részeként lépett hatályba és három elemből áll: a 30 év alatti édesanyák és a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény duplázásának második lépéséből, ami mintegy egymillió családot érint.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Az államtitkár rámutatott, korábban a 30 év alatti édesanyák esetében az szja-mentesség csak az átlagbérig és kizárólag a 2023 után született gyermekekre vonatkozott, most azonban már a teljes jövedelemre kiterjed. Hozzátette, a jogosultság az adott naptári év egészére vonatkozik és nem szűnik meg év közben akkor sem, ha az érintett betölti a 30. életévét.

Adóelőleg-nyilatkozat szükséges

Koncz Zsófia közölte, a családtámogatási intézkedések költségvetési forrása 2026-ban eléri a 4802 milliárd forintot, ami a GDP 5 százalékának felel meg, és mintegy ezermilliárd forinttal haladja meg az előző évit. A programban a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák közül mintegy 120 ezren, a 30 év alattiaknál további 10-15 ezren részesülnek személyijövedelemadó-mentességben. Hozzátette, a háromgyermekes édesanyák már 2025 októberétől jogosultak a kedvezményre, így az érintettek száma megközelíti az 500 ezret.

A politikus úgy fogalmazott, egy átlagkereset esetében az szja-mentesség havonta mintegy 109 ezer forint megtakarítást jelent, amihez a megduplázott családi adókedvezmény is társul. A kedvezmény igénybevételéhez 

az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell módosítaniuk, amit elegendő egy alkalommal megtenni. Ennek hiányában a jogosultság az éves adóbevallás során egy összegben érvényesíthető.

Koncz Zsófia jelezte, a családpolitikai intézkedések célja a gyermekvállalás ösztönzése. Azt mondta, a legfrissebb, 2023-as adatok szerint Magyarország az Európai Unió harmadik helyére lépett elő a gyermekvállalási kedv növekedésében, miközben a kormány a migráció helyett a családok támogatására építi demográfiai politikáját.

Ha nemzeti kormány van, garantált a minimálbér emelkedése

Koncz Zsófia a közösségi oldalán megosztott videóban arra is kitért, hogy ha nemzeti kormány vezeti az országot, mindig emelkedik a minimálbér. Míg az első Orbán-kormány 1998-as hivatalba lépésekor 19 500 forint volt a minimálbér, a ciklus végén, 2002-ben már 50 ezer forint. 2002 után a baloldali kormányzás nyolc éve alatt mindössze 23 500 forinttal emelkedett, így 2010-ben 73 500 forint volt. 2025-ben már 290 800 forint volt a minimálbér hazánkban, amely 2026. január 1-től 11 százalékkal 322 800 forintra nőtt. 

Jó hír, hogy a minimálbér emelkedésével több családtámogatás összege is emelkedik. Így 2026-ban nagyobb összeget kap a gyermekgondozási díjban, vagyis a gyedben részesülők egy része, melyet a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig vehetnek igénybe a szülők. A gyed összege a jövedelem 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Éppen ezért, amikor emelkedik a minimálbér, akkor ez hatással van a gyed összegére is.

A gyed maximális összege 2025-ben bruttó 407 120 forint volt, ez 2026-tól 451 920 forintra emelkedett. A gyed maximális összegében részesülő családok így havonta bruttó 44 ezer, éves szinten bruttó 537 ezer forinttal kapnak többet. Emellett 2026. január 1-jétől növekedett a diplomás gyed, a nevelőszülői gyed, a nagyszülői gyed és az örökbefogadói díj összege is. Gyed ellátásban havonta átlagosan körülbelül 104 ezren részesülnek, amely ellátást a gyermek féléves korától kétéves koráig biztosítanak a családoknak. A 2026-os költségvetésben erre a támogatásra 457 milliárd forintot fordítanak. A gyed iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. Önfoglalkoztatók, például egyéni vállalkozók esetében a kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a kormányhivatalhoz – tájékoztatott.

Koncz Zsófia azt is megjegyezte, a gyed a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása, ezért elutasítják a Tisza Párt kiszivárgott tervét, amely meg akarja szüntetni a gyedet és fel akarja számolni a családi adórendszert. Magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket és leépítené a családi adókedvezményt, ahogy azt a 2010 előtti baloldali kormányok is tették.

Mi a családok támogatásában hiszünk, és kitartunk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja mellett, amelynek köszönhetően 2026-ban félmillió, 2029-től pedig már egymillió édesanya lesz személyijövedelemadó-mentes. Nem hagyjuk, hogy a baloldal újra elvegye a családtámogatásokat. Mi 2026-ban is azért dolgozunk, hogy a magyar emberek pénzét a magyar családokra fordítsuk, ne pedig Ukrajnára, a háború finanszírozására vagy az illegális migrációra. Ránk számíthatnak a magyar családok

– fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


