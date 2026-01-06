„Magyar Péter tegnap bement az ATV-be, és ott is letagadta a migrációs szavazatukat, és a saját brüsszeli pártjuk hivatalos álláspontját” – írta Dömötör Csaba a Facebookon.
Dömötör Csaba: Magyar Péter az ATV-ben is letagadta a migrációs szavazataikat
Magyar Péter az ATV-ben tett szereplése során ismét letagadta a Tisza Párt migrációval kapcsolatos brüsszeli szavazatait és saját európai pártcsaládjának hivatalos álláspontját – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba közösségi oldalán.
Az általa állítottakkal szemben ugyanis tény, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az előterjesztés, amit megszavaztak, többmilliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére
– írta Dömötör Csaba.
Dömötör Csaba arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt 2025-re fő célként határozta meg a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását, ami szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumokban és a munkatervben is. A politikus szerint ugyanakkor azok a médiumok, amelyek Magyar Pétert támogatják, tisztában vannak ezzel, mégis szó nélkül hagyják, hogy a Tisza vezetője mindezt letagadja.
Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, és a magyar migrációs politikáról is dönthetünk
– olvasható a bejegyzésben.
Venezuela: az instabilitás mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár
Heves vita az ENSZ-ben.
Magyar Péter hazudik, pártja a háború mellett szavazott
A Tisza Párt vezetője hazudott.
Vízkereszt ünnepén hivatalosan is lezárul a szentév
A szent kapu bezárult, de az isteni kegyelem kincsei nyitva vannak.
„Nekem tetszik az ötlet” – Trump szavai vihart kavartak Latin-Amerikában
„Kolumbia is nagyon beteg, egy olyan beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államokban eladni” – fogalmazott Trump.
