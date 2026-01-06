Rendkívüli

Dömötör Csaba: Magyar Péter az ATV-ben is letagadta a migrációs szavazataikat

Magyar Péter az ATV-ben tett szereplése során ismét letagadta a Tisza Párt migrációval kapcsolatos brüsszeli szavazatait és saját európai pártcsaládjának hivatalos álláspontját – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba közösségi oldalán.

2026. 01. 06. 10:58
Dömötör Csaba Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter tegnap bement az ATV-be, és ott is letagadta a migrációs szavazatukat, és a saját brüsszeli pártjuk hivatalos álláspontját” – írta Dömötör Csaba a Facebookon.

Magyar Péter tegnap bement az ATV-be, és ott is letagadta a migrációs szavazatukat (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Az általa állítottakkal szemben ugyanis tény, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az előterjesztés, amit megszavaztak, többmilliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére

– írta Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt 2025-re fő célként határozta meg a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását, ami szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumokban és a munkatervben is. A politikus szerint ugyanakkor azok a médiumok, amelyek Magyar Pétert támogatják, tisztában vannak ezzel, mégis szó nélkül hagyják, hogy a Tisza vezetője mindezt letagadja.

Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, és a magyar migrációs politikáról is dönthetünk

– olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Dömötör Csaba: (Fotó: MTI)

