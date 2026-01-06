Dömötör Csaba: Magyar Péter az ATV-ben is letagadta a migrációs szavazataikat

Dömötör Csaba arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt 2025-re fő célként határozta meg a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását, ami szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumokban és a munkatervben is. A politikus szerint ugyanakkor azok a médiumok, amelyek Magyar Pétert támogatják, tisztában vannak ezzel, mégis szó nélkül hagyják, hogy a Tisza vezetője mindezt letagadja.

Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, és a magyar migrációs politikáról is dönthetünk

– olvasható a bejegyzésben.