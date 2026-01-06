Magyar Péter hazudik, mint a vízfolyás

„A videón látható ember azt állítja, hogy a Tisza sem a migránspaktumot, sem a migránskvótát nem támogatja” – írja videójához fűzött bejegyzésében a Patrióták Európáért képviselője. Dömötör Csaba közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet, amelyen Magyar Péter egyértelműen hazudik.

Dömötör Csaba szerint mindenki láthatja, hogy Magyar Péter hazudik

Fotó: @Vanik Zoltan

Ezzel szemben tény az, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az az előterjesztés, amit megszavaztak, több milliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére

– hangsúlyozta Dömötör bejegyzésében.

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – emelte ki a képviselő.