Dömötör CsabaBrüsszelMagyar Péter

Magyar Péter hazudik, mint a vízfolyás

A Patrióták Európáért képviselője közösségi oldalán leplezte le a Tisza Párt vezérét. Dömötör Csaba megosztott egy videórészletet, amelyen Magyar Péter egyértelműen hazudik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 8:39
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„A videón látható ember azt állítja, hogy a Tisza sem a migránspaktumot, sem a migránskvótát nem támogatja” – írja videójához fűzött bejegyzésében a Patrióták Európáért képviselője. Dömötör Csaba közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet, amelyen Magyar Péter egyértelműen hazudik. 

Dömötör Csaba szerint mindenki láthatja, hogy Magyar Péter hazudik
Fotó: @Vanik Zoltan

Ezzel szemben tény az, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az az előterjesztés, amit megszavaztak, több milliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére

– hangsúlyozta Dömötör bejegyzésében. 

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – emelte ki a képviselő.

Dömötör szerint ezek a dokumentumok nyilvánosak, „Magyar Péter pedig az ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével bármiféle rebbenés nélkül simán letagadja őket”. 

Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, de ami ennél is fontosabb: a magyar migrációs politikáról is döntünk

– zárta bejegyzését Dömötör. 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja (Fotó: AFP)

