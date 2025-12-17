Mint mondta, a napokban Sydneyben 15 embert gyilkoltak meg egy terrortámadásban, az áldozatok között volt egy tízéves kislány és egy 82 éves magyar holokauszt-túlélő is.
Dömötör Csaba: Ide vezetett, hogy milliókat engedtek be
A sydney-i terrortámadástól a strasbourgi karácsonyi vásárig vezet az a biztonsági válság, amelynek gyökere a tömeges bevándorlás – erről beszélt Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy, az Európai Parlamentben elmondott felszólalásában, amelyről videót is megosztott közösségi oldalán.
Osztozunk a családok fájdalmában
– fogalmazott, hozzátéve: az együttérzés mellett arról is beszélni kell, hogy hasonló tragédiák nemcsak távoli országokban történhetnek meg.
Az antiszemitizmus és a terrorveszély Európában újra a mindennapok része lett. Nézzük a gyönyörű Strasbourg példáját innen pár száz méterre a karácsonyi vásárt csak úgy lehet megközelíteni, hogy az ellenőrző pontokon átkutatják az érkezők táskáját
– mondta Dömötör Csaba, hozzátette:
Ezek a lépések nagyon is indokoltak. Két hete már automata fegyvert is találtak elrejtve, mellette három tárral. Nem messze a vásár azon részétől, amelyet a gyermekeknek alakítottak ki. Hét éve már történt tragédia, fenyegetettség azóta is van. Ide vezetett, hogy beengedtek milliókat, és erre a nagykoalíció válasza a migrációs paktum, tehát az egész biztonsági válságot szétterítenék a tagországok között. Hát köszönjük szépen, mi inkább ebből nem kérünk, inkább fizetjük a napi egymillió eurós bírságot.
Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)
Komment
