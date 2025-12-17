terrortámadásDömötör Csabamigrációs válságantiszemitizmus

Dömötör Csaba: Ide vezetett, hogy milliókat engedtek be

A sydney-i terrortámadástól a strasbourgi karácsonyi vásárig vezet az a biztonsági válság, amelynek gyökere a tömeges bevándorlás – erről beszélt Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy, az Európai Parlamentben elmondott felszólalásában, amelyről videót is megosztott közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 10:02
Dömötör Csaba Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint mondta, a napokban Sydneyben 15 embert gyilkoltak meg egy terrortámadásban, az áldozatok között volt egy tízéves kislány és egy 82 éves magyar holokauszt-túlélő is.

Dömötör Csaba: Az antiszemitizmus és a terrorveszély Európában újra a mindennapok része lett (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Dömötör Csaba: Az antiszemitizmus és a terrorveszély Európában újra a mindennapok része lett (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Osztozunk a családok fájdalmában

 – fogalmazott, hozzátéve: az együttérzés mellett arról is beszélni kell, hogy hasonló tragédiák nemcsak távoli országokban történhetnek meg.

Az antiszemitizmus és a terrorveszély Európában újra a mindennapok része lett. Nézzük a gyönyörű Strasbourg példáját innen pár száz méterre a karácsonyi vásárt csak úgy lehet megközelíteni, hogy az ellenőrző pontokon átkutatják az érkezők táskáját

– mondta Dömötör Csaba, hozzátette:

Ezek a lépések nagyon is indokoltak. Két hete már automata fegyvert is találtak elrejtve, mellette három tárral. Nem messze a vásár azon részétől, amelyet a gyermekeknek alakítottak ki. Hét éve már történt tragédia, fenyegetettség azóta is van. Ide vezetett, hogy beengedtek milliókat, és erre a nagykoalíció válasza a migrációs paktum, tehát az egész biztonsági válságot szétterítenék a tagországok között. Hát köszönjük szépen, mi inkább ebből nem kérünk, inkább fizetjük a napi egymillió eurós bírságot.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu