Dömötör Csaba: Ide vezetett, hogy milliókat engedtek be

Ezek a lépések nagyon is indokoltak. Két hete már automata fegyvert is találtak elrejtve, mellette három tárral. Nem messze a vásár azon részétől, amelyet a gyermekeknek alakítottak ki. Hét éve már történt tragédia, fenyegetettség azóta is van. Ide vezetett, hogy beengedtek milliókat, és erre a nagykoalíció válasza a migrációs paktum, tehát az egész biztonsági válságot szétterítenék a tagországok között. Hát köszönjük szépen, mi inkább ebből nem kérünk, inkább fizetjük a napi egymillió eurós bírságot.