Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

Ausztrália és a világ zsidósága gyászol: a sydney-i Bondi Beach-en rendezett hanukai ünnepség mészárlásba torkollott, miután fegyveresek tüzet nyitottak az ünneplő tömegre. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást, amelyben - a legfrissebb információk szerint - tizenhat ember vesztette életét, köztük egy idős férfi, aki a holokauszt borzalmai után Ausztráliában, Sydney városában talált menedéket, ám most a féktelen antiszemitizmus áldozata lett. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kemény szavakkal illette a canberrai vezetést, mondván: politikájukkal olajat öntöttek a tűzre.

2025. 12. 15. 6:19
Az ausztrál hatóságok a terrortámadás helyszínén Fotó: Anadolu via AFP
Döbbenetes és vérfagyasztó részletek láttak napvilágot a vasárnap este történt sydney-i terrortámadásról. A világhírű Bondi Beach, amely általában a gondtalan kikapcsolódás színhelye, valóságos háborús övezetté változott, amikor helyi idő szerint 18:40-kor két feketébe öltözött fegyveres nyitott tüzet egy közeli parkoló hídjáról a hanuka alkalmából összegyűlt zsidó közösségre – írja a The Telegraph brit napilap. A Sky News értesülései szerint az ausztrál rendőrség azt közölte, hogy a Bondi Beach-i támadást egy apa és fia követték el. 

Sydney lakóit és egész Ausztráliát sokkolta a kegyetlen támadás
Sydney lakóit és egész Ausztráliát sokkolta a kegyetlen támadás (Fotó: AFP)

A két fegyveres apja és fia volt, 50 és 24 évesek. A rendőrség azonosította az elkövetőket: az 50 éves férfit a helyszínen lőtték agyon a kiérkező egyenruhások. Fia, a 24 éves Naveed Akram kórházban van. Akram pakisztáni származású muszlim férfi, aki a sydney-i Central Queensland University-n tanult. Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőnöke szerint a hatóságok nem keresnek további elkövetőket. A házkutatás során hat, az 50 éves férfi nevén bejegyzett lőfegyvert találtak, és hatot a helyszínen. A férfi körülbelül tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. 

Sydney terrortámadás: tíz éves kislány és holokauszt túlélő is van az áldozatok között

A mészárlás mérlege tragikus: tizenhat ártatlan áldozat és negyven sebesült. A halottak között van egy izraeli és egy francia állampolgár, egy tíz éves kislány és a londoni születésű, 41 éves rabbi, Eli Schlanger. Ő volt az első áldozat, akinek nevét nyilvánosságra hozták.

Az egyik legszívszorítóbb történet Alex Kleytmané, aki feleségével, Larisával érkezett az ünnepségre. A házaspár Ukrajnából vándorolt ki Ausztráliába, miután gyermekként túlélték a holokauszt borzalmait és a szibériai száműzetést. A férfi, aki a nácik és a kommunisták elől is megmenekült, most egy antiszemita terrorista golyója által vesztette életét. Felesége, Larisa elmondása szerint férje testével védte őt.

A támadás brutalitását szemtanúk beszámolói is alátámasztják. Egy neve elhallgatását kérő férfi a The Sunnak nyilatkozva elmondta, hogyan próbált segíteni egy kétgyermekes édesanyán, akit a saját gyerekei szeme láttára lőttek hátba és vállon.

Olyan volt, mint egy háborús övezet

– fogalmazott a férfi, aki húsz percen át próbálta elállítani a vérzést, amíg a mentők megérkeztek.

Egy másik túlélő, a kétgyermekes édesapa, Dovey arról számolt be, hogyan menekült gyermekeivel a tengerpart felé a golyózáporban, miközben körülöttük „holttestek hevertek a földön”. A tragédia súlyosságát növeli, hogy a rendőrség egy rögtönzött robbanószerkezetet is talált a lelőtt merénylőhöz köthető autóban, ami arra utal, hogy a terroristák még nagyobb pusztításra készültek.

A támadás az egész világon döbbenetet váltott ki. 

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök éles kritikát fogalmazott meg az ausztrál kormánnyal szemben. Egy televíziós beszédében emlékeztetett arra, hogy három hónappal ezelőtt levélben figyelmeztette Anthony Albanese ausztrál kormányfőt: Canberra politikája (különösen a palesztin államiság elismerésének belengetése) „olajat önt az antiszemitizmus tüzére”.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter ausztrál kollégájával, Penny Wonggal folytatott telefonbeszélgetésében sürgette, hogy Ausztrália lépjen fel határozottan az október 7-e óta tapasztalható antiszemita uszítás ellen.

Ausztrália határain túl is fokozott készültséget rendeltek el. A londoni Metropolitan Police bejelentette, hogy megerősítik a járőrszolgálatot a brit főváros zsidó közösségeinek környékén, elismerve a hanuka idején tapasztalható „fokozott biztonsági aggodalmakat”.

III. Károly király és Kamilla királyné közleményben fejezte ki megdöbbenését és szomorúságát az „aljas antiszemita terrortámadás” miatt. Az uralkodó, aki 2012-ben maga is járt a Bondi Beach-en, hangsúlyozta: „Tudom, hogy a közösség és a szeretet szelleme... mindig diadalmaskodni fog a gonosz sötétsége felett.” Vilmos herceg és Katalin hercegné szintén személyes üzenetben biztosította együttérzéséről az ausztrálokat és a gyászoló zsidó közösséget.

A támadást Marco Rubio amerikai külügyminiszter is elítélte.

Borítókép: Az ausztrál hatóságok a terrortámadás helyszínén (Fotó: Anadolu via AFP)

