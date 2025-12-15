Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

Döbbenetes és vérfagyasztó részletek láttak napvilágot a vasárnap este történt sydney-i terrortámadásról. A világhírű Bondi Beach, amely általában a gondtalan kikapcsolódás színhelye, valóságos háborús övezetté változott, amikor helyi idő szerint 18:40-kor két feketébe öltözött fegyveres nyitott tüzet egy közeli parkoló hídjáról a hanuka alkalmából összegyűlt zsidó közösségre – írja a The Telegraph brit napilap. A Sky News értesülései szerint az ausztrál rendőrség azt közölte, hogy a Bondi Beach-i támadást egy apa és fia követték el.

Sydney lakóit és egész Ausztráliát sokkolta a kegyetlen támadás (Fotó: AFP)

A két fegyveres apja és fia volt, 50 és 24 évesek. A rendőrség azonosította az elkövetőket: az 50 éves férfit a helyszínen lőtték agyon a kiérkező egyenruhások. Fia, a 24 éves Naveed Akram kórházban van. Akram pakisztáni származású muszlim férfi, aki a sydney-i Central Queensland University-n tanult. Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőnöke szerint a hatóságok nem keresnek további elkövetőket. A házkutatás során hat, az 50 éves férfi nevén bejegyzett lőfegyvert találtak, és hatot a helyszínen. A férfi körülbelül tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

Sydney terrortámadás: tíz éves kislány és holokauszt túlélő is van az áldozatok között

A mészárlás mérlege tragikus: tizenhat ártatlan áldozat és negyven sebesült. A halottak között van egy izraeli és egy francia állampolgár, egy tíz éves kislány és a londoni születésű, 41 éves rabbi, Eli Schlanger. Ő volt az első áldozat, akinek nevét nyilvánosságra hozták.

Az egyik legszívszorítóbb történet Alex Kleytmané, aki feleségével, Larisával érkezett az ünnepségre. A házaspár Ukrajnából vándorolt ki Ausztráliába, miután gyermekként túlélték a holokauszt borzalmait és a szibériai száműzetést. A férfi, aki a nácik és a kommunisták elől is megmenekült, most egy antiszemita terrorista golyója által vesztette életét. Felesége, Larisa elmondása szerint férje testével védte őt.

A támadás brutalitását szemtanúk beszámolói is alátámasztják. Egy neve elhallgatását kérő férfi a The Sunnak nyilatkozva elmondta, hogyan próbált segíteni egy kétgyermekes édesanyán, akit a saját gyerekei szeme láttára lőttek hátba és vállon.

Olyan volt, mint egy háborús övezet

– fogalmazott a férfi, aki húsz percen át próbálta elállítani a vérzést, amíg a mentők megérkeztek.