felebarátmagyar református szeretetszolgálatsegítség

Krízisben lévőknek segít a Magyar Református Szeretetszolgálat Felebarát programja

Az országos program a hajléktalanoknak és a mélyszegénységben élő családoknak, időseknek nyújt segítséget ételosztással, meleg ruhával.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 11:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította Felebarát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízisidőszak idején – közölte a karitatív szervezet.

Beregardó, 2017. június 26. Gyermekek édesanyjukkal otthonukban a kárpátaljai Beregardón 2017. május 6-án. A Kárpátaljai Református Egyházkerülethez tartozó Beregszászon és környékén - a szinte kizárólag magyarok lakta Asztélyon, Beregardón, Bulcsúban, Dédán, Kígyóson, Macsolán és Makkosjánosiban - nagyjából 350-400 gyermek él a létminimumon vagy alatta. A kelet-ukrajnai fegyveres válság nyomán kialakult gazdasági krízis komoly mindennapi gondokat okoz a magyar határon élõknek is. A nehéz sorsú gyermekeket a magyarországi egyházak és a magyar állam is többféle programmal és adományokkal támogatja. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat jótékonysági gyûjtést indít a külügyi állomány körében. Az akció sikerét segíti Mohai Balázs, az MTI/MTVA fotóriporterének Magyar mindennapok Kárpátalján címû fotókiállítása, amely június 26-án nyílik a minisztériumban. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

A közlemény szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2010-es évek közepétől folyamatosan nő a fagyhalál áldozatainak száma Magyarországon, aminek elsődleges oka a szegénység és a megfelelő lakhatás hiánya.

A Magyar Református Szeretetszolgálat a leginkább veszélyben lévők megsegítésére idén is elindítja Felebarát néven országos programját, mellyel a hajléktalanok, lakhatási krízisben lévők és mélyszegénységgel küzdők számára nyújt segítséget 

– írták.

Január első hetében Budapesten teajárattal, valamint utcai szociális munka keretében takarók, hálózsákok és szendvicsek osztásával vette kezdetét a program. A következő hetekben a szervezet országszerte legalább 14 helyszínen tart melegétel-osztásokat, több mint kétezer tányér étellel segítve az anyagi gondokkal küzdőket.

A február végéig tartó program nemcsak a hajléktalanok, hanem a lakhatási krízisben élő családok és idősek támogatását is kiemelt feladataként kezeli, ezért tűzifával támogatják a rászoruló családokat.

Kiemelték, hogy a Felebarát programhoz tárgyi vagy pénzügyi felajánlással, valamint önkéntes segítőként is lehet csatlakozni. Február végéig szezonális ruhagyűjtést hirdet a szervezet: télikabátok, csizmák, sapkák, kesztyűk, zoknik, meleg pulóverek és nadrágok felajánlására van lehetőség.

A tárgyi adományozás szándékot elsőként a Támogatas.jobbadni.hu címen keresztül kell jelezni a szeretetszolgálatnak, a visszaigazolást követően pedig az országos raktárakban fogadják az adományokat. A Felebarát program támogatható online az Adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, banki átutalással a 10702019-85008898-51100005 (közlemény: Felebarát) számlaszámon, valamint a 1358-as adományvonal hívásával.

Hozzátették, hogy az önkéntes segítők az ételosztások előkészítésében és lebonyolításában tudnak szerepet vállalni a következő településeken: Budapest, Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Ózd, Pápa, Sárospatak, Mezőgyán, Geszt.

A pontos időpontok és feladatok az Önkéntes.jobbadni.hu felületre kerülnek fel, ugyanitt tudnak regisztrálni a szolgálatra jelentkezők is.

A Magyar Református Szeretetszolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben közterületen segítségre szoruló emberrel találkoznak, értesítsék a hajléktalanellátó diszpécserszolgálatot. A diszpécserszolgálatok elérhetőségei a szociális ágazati portálon megtalálhatók.

Ha az utcán talált ember nem kommunikál, nem reagál, haladéktalanul értesíteni kell az Országos Mentőszolgálatot a 112-es segélyhívó számon – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu