Meglepő üzenet jött Putyintól karácsony éjjel

„Mély megelégedettséggel emelem ki az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek hatalmas, valóban egyedülálló hozzájárulását a társadalom egységéhez, gazdag történelmi és kulturális örökségünk megőrzéséhez, valamint a fiatalok hazafias, lelki és erkölcsi neveléséhez” – hangoztatta.
Méltatta az orosz ortodox egyház társadalmat egyesítő szerepét és a katonáknak nyújtott támogatását Vlagyimir Putyin orosz elnök a hívőkhöz szerdán, a görögkeleti karácsony alkalmából intézett üzenetében.
Elismeréssel szólt arról, hogy a vallási szervezetek karitatív támogatást nyújtanak a „különleges hadműveletben” részt vevő katonáknak és a veteránoknak is, valamint sokat tesznek a vallásközi és az interetnikai párbeszéd harmonizálásért.
A Kreml közölte, hogy az elnök szerdára virradóra katonákkal és családtagjaikkal együtt részt vett a karácsonyi liturgián a Moszkva közelében lévő Diadalmas Szent György-templomban.
Kirill, Moszkvai és egész Oroszország pátriárkája kedden prédikációjában egyebek között Isten áldását kérte az ország elnökére, kormányára és fegyveres erőire.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
