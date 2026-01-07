Putyinorosz katonákortodox egyházkarácsony

Meglepő üzenet jött Putyintól karácsony éjjel

Méltatta az orosz ortodox egyház társadalmat egyesítő szerepét és a katonáknak nyújtott támogatását Vlagyimir Putyin orosz elnök a hívőkhöz szerdán, a görögkeleti karácsony alkalmából intézett üzenetében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 9:16
Vlagyimir Putyin orosz elnök katonákkal és családtagjaikkal együtt részt vesz egy karácsonyi istentiszteleten egy moszkvai környéki templomban Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
„Mély megelégedettséggel emelem ki az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek hatalmas, valóban egyedülálló hozzájárulását a társadalom egységéhez, gazdag történelmi és kulturális örökségünk megőrzéséhez, valamint a fiatalok hazafias, lelki és erkölcsi neveléséhez” – hangoztatta.

Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Elismeréssel szólt arról, hogy a vallási szervezetek karitatív támogatást nyújtanak a „különleges hadműveletben” részt vevő katonáknak és a veteránoknak is, valamint sokat tesznek a vallásközi és az interetnikai párbeszéd harmonizálásért.

A Kreml közölte, hogy az elnök szerdára virradóra katonákkal és családtagjaikkal együtt részt vett a karácsonyi liturgián a Moszkva közelében lévő Diadalmas Szent György-templomban.

Kirill, Moszkvai és egész Oroszország pátriárkája kedden prédikációjában egyebek között Isten áldását kérte az ország elnökére, kormányára és fegyveres erőire.

