Putyin részéről a megelőző támadás is védekezés?

Moszkva értelmezése szerint a csapás katonailag indokolt és preventív jellegű volt, amely az ukrán támadóképesség csökkentését szolgálta.

🇷🇺Meanwhile, the world's best Su-34 bombers of the Russian Aerospace Forces continue to epically demolish enemy fortified areas in the village of Gulyaipole in the offensive zone of the attack aircraft of the Vostok Group of Forces pic.twitter.com/XxEXN5lMI3 — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) December 15, 2025

Az orosz hadvezetés kommunikációja következetesen hangsúlyozza: az ilyen műveletek nem eszkalációt, hanem a saját erők védelmét célozzák.

Oroszország tovább fegyverkezik

A katonai akciókkal párhuzamosan Vlagyimir Putyin ismét világossá tette: Oroszország továbbfejleszti fegyverarzenálját.

Az orosz fegyverek fejlesztése új szintre lépett

– mondta Vlagyimir Putyin Moszkvában. Az orosz elnök szerint az ország olyan új fegyvereket hoz létre, amelyeknek nincs külföldi megfelelőjük, és belátható időn belül nem is lesz – írja az Argumenti i fakti.

Putin visited one of the command posts of the joint group of forces and held a meeting with Gerasimov and the commanders.



Russia tested advanced weapons during nuclear force training this week, Vladimir Putin announced.



Tests of the Burevestnik cruise missile have been… pic.twitter.com/rnIhJs3gpC — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) October 26, 2025

Putyin példaként említette az Avangard hiperszonikus fegyverrendszert, valamint a nukleáris meghajtású Burevesztnyik rakétát. Moszkva hangsúlyozza: ezek a fejlesztések az elrettentést és a stratégiai egyensúly fenntartását szolgálják, miközben megerősítik Oroszország védelmi pozícióit.