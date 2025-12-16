Rettegett fegyvert vetett be Oroszország, megsemmisült az ukránok bázisa

Az akciót a Vosztok csoport irányította – írta a Life.ru nyomán a Origo, amely arról is beszámolt, hogy a bombázó univerzális tervező és korrekciós modullal ellátott légibombákkal hajtotta végre a támadást. Az orosz források szerint a csapás következtében a drónirányító infrastruktúra megsemmisült. A jelentés nem közölt részleteket a támadás pontos helyszínéről, illetve az ukrán fél veszteségeinek mértékéről.

Az orosz légierő SZU–34-es géppel mért csapást az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére Fotó: Anadolu

Az orosz hadsereg csapást mért azokra az infrastruktúrákra is, amelyeket az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverek szállítására használnak.

Az orosz hadsereg emellett lőszer- és üzemanyag-raktárakat, valamint az ukrán hadsereg és zsoldoscsoportok ideiglenes állomáshelyeit is megtámadta. A drónirányító központok kiemelt célpontnak számítanak mind az orosz, mind az ukrán hadsereg számára, mivel a pilóta nélküli eszközök kulcsszerepet töltenek be a felderítésben és a csapásmérésben.

🇷🇺Meanwhile, the world's best Su-34 bombers of the Russian Aerospace Forces continue to epically demolish enemy fortified areas in the village of Gulyaipole in the offensive zone of the attack aircraft of the Vostok Group of Forces pic.twitter.com/XxEXN5lMI3 — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) December 15, 2025

Korábban beszámoltunk róla, hogy ukrán drónok vették célba Moszkvát. Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat is bevezettek az orosz főváros repülőterein.

Borítókép: Szu–34-es vadászgép (Fotó: Getty Images)