Rettegett fegyvert vetett be Oroszország, megsemmisült az ukránok bázisa

Intenzív válaszcsapást hajtott végre Oroszország a Moszkvát ért ukrán támadás után. Az orosz légierő SZU–34-es géppel mért csapást az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 8:50
Szu-34-es bombázó Fotó: Anadolu Forrás: Anadolu
Az akciót a Vosztok csoport irányította – írta a Life.ru nyomán a Origo, amely arról is beszámolt, hogy a bombázó univerzális tervező és korrekciós modullal ellátott légibombákkal hajtotta végre a támadást. Az orosz források szerint a csapás következtében a drónirányító infrastruktúra megsemmisült. A jelentés nem közölt részleteket a támadás pontos helyszínéről, illetve az ukrán fél veszteségeinek mértékéről. 

Az orosz légierő SZU-34-es géppel mért csapást az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére.
Az orosz légierő SZU–34-es géppel mért csapást az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi járműveinek irányító központjára és személyzetére Fotó: Anadolu

Az orosz hadsereg csapást mért azokra az infrastruktúrákra is, amelyeket az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverek szállítására használnak. 

Az orosz hadsereg emellett lőszer- és üzemanyag-raktárakat, valamint az ukrán hadsereg és zsoldoscsoportok ideiglenes állomáshelyeit is megtámadta. A drónirányító központok kiemelt célpontnak számítanak mind az orosz, mind az ukrán hadsereg számára, mivel a pilóta nélküli eszközök kulcsszerepet töltenek be a felderítésben és a csapásmérésben.

Korábban beszámoltunk róla, hogy ukrán drónok vették célba Moszkvát. Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat is bevezettek az orosz főváros repülőterein.
Borítókép: Szu–34-es vadászgép (Fotó: Getty Images)

