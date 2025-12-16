Rettegett fegyvert vetett be Oroszország, megsemmisült az ukránok bázisa

Az akciót a Vosztok csoport irányította – írta a Life.ru nyomán a Origo, amely arról is beszámolt, hogy a bombázó univerzális tervező és korrekciós modullal ellátott légibombákkal hajtotta végre a támadást. Az orosz források szerint a csapás következtében a drónirányító infrastruktúra megsemmisült. A jelentés nem közölt részleteket a támadás pontos helyszínéről, illetve az ukrán fél veszteségeinek mértékéről.
Az orosz hadsereg csapást mért azokra az infrastruktúrákra is, amelyeket az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverek szállítására használnak.
Az orosz hadsereg emellett lőszer- és üzemanyag-raktárakat, valamint az ukrán hadsereg és zsoldoscsoportok ideiglenes állomáshelyeit is megtámadta. A drónirányító központok kiemelt célpontnak számítanak mind az orosz, mind az ukrán hadsereg számára, mivel a pilóta nélküli eszközök kulcsszerepet töltenek be a felderítésben és a csapásmérésben.
Korábban beszámoltunk róla, hogy ukrán drónok vették célba Moszkvát. Az orosz főváros ellen éjszakai dróntámadást hajtottak végre, az orosz légvédelmi egységek legalább 18 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat is bevezettek az orosz főváros repülőterein.
Borítókép: Szu–34-es vadászgép (Fotó: Getty Images)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!