vlagyimir putyinoroszországeurópa

Putyin: Európa Oroszország összeomlására játszott

Élesen fogalmazott Európáról az orosz elnök, amikor a Nyugat Oroszországgal szembeni politikáját értékelte. Vlagyimir Putyin szerint egyes európai vezetők nyíltan hasznot reméltek Oroszország összeomlásából, ám számításaik végül nem váltak be.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 3:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Putyin-Európa viszonyról szólva az orosz elnök példátlan hangnemben beszélt az európai országok szerepéről. Putyin szerint a korábbi amerikai adminisztráció politikájához csatlakozó európai vezetők abban bíztak, hogy Oroszország rövid időn belül összeomlik, és ebből közvetlen előnyökhöz juthatnak – számol be róla az Origo.

Putyin lesújtó véleményt mondott a háborúpárti európai politikusokról
Putyin lesújtó véleményt mondott a háborúpárti európai politikusokról (Fotó: AFP)

Az elnök szavait Pavel Zarubin újságíró idézte Telegram-csatornáján. Putyin úgy fogalmazott:

Mindenki azt hitte, hogy gyorsan szétverik és feldarabolják Oroszországot. Az európai disznók azonnal csatlakoztak a korábbi amerikai adminisztráció erőfeszítéseihez, abban a reményben, hogy hasznot húznak országunk összeomlásából.

Putyin: Az európai tervek megbuktak

Putyin szerint az európai tervek nem csupán gazdasági érdekeket szolgáltak. Az orosz elnök azt állította, hogy több európai vezető történelmi revansban is gondolkodott, és vissza akarta szerezni azt, amit korábbi korszakokban elveszített.

Az orosz államfő hangsúlyozta: a Nyugat Oroszország ellen irányuló lépései végül nem érték el céljukat. Állítása szerint a háború és a politikai nyomásgyakorlás nem gyengítette meg az országot, hanem éppen ellenkező hatást váltott ki.

Putyin szerint Európa és a Nyugat stratégiája teljes kudarcot vallott, Oroszország pedig nem omlott össze, ahogyan azt sokan várták. Az elnök úgy látja, a nyugati politika hosszú távon saját kezdeményezőit hozta nehéz helyzetbe – írja a Lenta.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu