A Putyin-Európa viszonyról szólva az orosz elnök példátlan hangnemben beszélt az európai országok szerepéről. Putyin szerint a korábbi amerikai adminisztráció politikájához csatlakozó európai vezetők abban bíztak, hogy Oroszország rövid időn belül összeomlik, és ebből közvetlen előnyökhöz juthatnak – számol be róla az Origo.

Putyin lesújtó véleményt mondott a háborúpárti európai politikusokról (Fotó: AFP)

Az elnök szavait Pavel Zarubin újságíró idézte Telegram-csatornáján. Putyin úgy fogalmazott:

Mindenki azt hitte, hogy gyorsan szétverik és feldarabolják Oroszországot. Az európai disznók azonnal csatlakoztak a korábbi amerikai adminisztráció erőfeszítéseihez, abban a reményben, hogy hasznot húznak országunk összeomlásából.

Putyin: Az európai tervek megbuktak

Putyin szerint az európai tervek nem csupán gazdasági érdekeket szolgáltak. Az orosz elnök azt állította, hogy több európai vezető történelmi revansban is gondolkodott, és vissza akarta szerezni azt, amit korábbi korszakokban elveszített.