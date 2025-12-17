Orbán Viktor: Az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

A Patrióták pártcsoportjának szerdai találkozóját követően Brüsszelben nyilatkozva a kormányfő úgy fogalmazott: a tagállamokat kikerülték, „aláaknázták” az eljárást, és egyhangúság helyett többségi döntéshez folyamodtak, ami „történelmi hiba”.

Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A miniszterelnök szerint nyílt jogsértés történt, mivel az alapszerződés egy olyan cikkére hivatkoztak, amelynek nincs köze a kialakult helyzethez, és egy ilyen jogi álláspont bíróság előtt nem védhető.

Hozzátette: egyre több területen - így az orosz vagyon és a közös hitelfelvétel ügyében is - felmerül a konszenzus elhagyása, ami súlyos következményekkel járhat, mert precedenst teremt a tagállamok megkerülésére.

Orbán Viktor aláhúzta: nyílt hadüzenettel érne fel, ha az Európai Unió az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna finanszírozására használná fel. Úgy fogalmazott: két, egymással háborúban álló ország esetében az egyik fél több mint 200 milliárd eurós vagyonának lefoglalása, majd annak átadása a másik hadviselő félnek egy harmadik szereplő részéről a háborúba való közvetlen belépést jelentené.

Mi azt javasoljuk, hogy az egész stratégiát, ezt az elhibázott uniós stratégiát és háborút támogató stratégiát tegyük félre, csináljunk egy hátraarcot, jöjjünk ki ebből a zsákutcából, és kezdjünk egy békepolitikát

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: „Ezt úgy lehet a legkönnyebben tenni, hogy beállunk az Egyesült Államok elnöke mögé, és azt mondjuk, hogy most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, hogy megteremtsük a békét”.

Elmondta: a háttéregyeztetések alapján úgy látja, hogy az orosz vagyon befagyasztásáról szóló javaslat lekerülhet a napirendről. Hozzátette: amennyiben a háború finanszírozását más módon kívánják folytatni, felmerült a javaslat egy közös uniós hitelfelvételről, amelyet Magyarország elfogadhatatlannak tart. Orbán Viktor szerint a háború drága, a béke viszont olcsó, és míg háborúban emberek halnak meg, a békébe még senki sem halt bele.