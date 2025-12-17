A cseh kormányfő Brüsszelből üzent a magyaroknak + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrej Babis személyében újabb Patrióta miniszterelnök lett a magyar kormányfő szövetségese az Európai Tanácsban. Orbán Viktor erős támogatót szerzett a sorsdöntő uniós csúcs előtt. A cseh kormányfő üzent a magyaroknak.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért
– hangzik el a videóban. Ezt követően kifejtette, hogy nagyon örül annak, hogy ott lehet Brüsszelben.
Szóljon hozzá!
