A cseh kormányfő Brüsszelből üzent a magyaroknak + videó

Brüsszelben találkoztak a Patrióták Európáért képviselőcsoport vezető politikusai, ahol több aktuális európai kérdés is szóba került. A cseh kormányfő videóüzenetet küldött a magyaroknak, amin Orbán Viktor mellett látható. Elmondta, reméli, hogy a magyar miniszterelnök meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon, hiszen szükség van rá is, hogy egy jobb jövőért küzdjenek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 19:05
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Andrej Babis cseh miniszterelnök Forrás: MTI
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrej Babis személyében újabb Patrióta miniszterelnök lett a magyar kormányfő szövetségese az Európai Tanácsban. Orbán Viktor erős támogatót szerzett a sorsdöntő uniós csúcs előtt. A cseh kormányfő üzent a magyaroknak.

A Patrióták vezetői találkozója Brüsszelben - ahonnan a cseh kormányfő üzenet a magyaroknak
Fotó: MTI

Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért

– hangzik el a videóban. Ezt követően kifejtette, hogy nagyon örül annak, hogy ott lehet Brüsszelben.

Imádom a pogácsát. A nagymamám is készített ilyet, és kaptam szaloncukrot is, szóval nagyon boldog vagyok

– folytatta Babis. Végül minden jót kívánt, és elmondta, reméli, hogy Orbán Viktor meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon:

Szükségünk van rá itt, hogy együtt küzdjünk egy jobb jövőért.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: MTI)

