Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek!

Orbán Viktor a bejegyzésben úgy fogalmazott: A Patrióták bicepszet növesztettek! Fotó: AFP

A miniszterelnök kifejtette: Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel.

Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália

– mutatott rá.