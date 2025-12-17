Rendkívüli

Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Orbán ViktorAndrej BabisPatrióták EurópáértEurópai Parlement

Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek!

Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében a Patrióták pártcsalád megerősödéséről írt, kiemelve Andrej Babis visszatérését és a közelgő csúcstalálkozót. A miniszterelnök közölte: A formáció az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójává vált, több országban kormányzati pozíciókkal, és meghatározó szerepre készül Európa jövőjének alakításában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 7:27
Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek! Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a bejegyzésben úgy fogalmazott: A Patrióták bicepszet növesztettek! 

Orbán Viktor a bejegyzésben úgy fogalmazott: A Patrióták bicepszet növesztettek!
Orbán Viktor a bejegyzésben úgy fogalmazott: A Patrióták bicepszet növesztettek! Fotó: AFP

A miniszterelnök kifejtette: Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel. 

Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália

– mutatott rá.

Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva 

– zárta gondolatait.

Borítókép: A Patrióták Európáért frakció tagjai (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor hadüzenetre figyelmeztetett

Sorsdöntő uniós csúcs 10 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu