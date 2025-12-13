Andrej BabisukrajnaEurópai Unió

Andrej Babis elutasítja a garanciavállalást Ukrajna finanszírozására

Csehország nem vállal semmilyen garanciát Ukrajna finanszírozásához – jelentette ki szombaton Andrej Babis új cseh miniszterelnök, hozzátéve, hogy az Európai Bizottságnak más módot kell találnia a kelet-európai ország támogatására.

Andrej Babis cseh miniszterelnök Fotó: AFP
Az EU vezetői a jövő héten vitatják meg azt az összetett konstrukciót, amellyel Ukrajnának nyújtanának kölcsönt a zárolt orosz pénzeszközök felhasználásával, de a (Babis által elutasított) tagállamok garanciavállalásával.

Babis szerint Csehország nem vállal semmilyen garanciát Ukrajna finanszírozásához
Babis szerint Csehország nem vállal semmilyen garanciát Ukrajna finanszírozásához Fotó: AFP

Mi semmilyen garanciát nem vállalunk, és pénzt sem teszünk bele (Ukrajna támogatásába)

– szögezte le Babis a közösségi médiában közzétett videóüzenetében.

A politikus elmondta, hogy egyetért Bart De Wever belga miniszterelnökkel, akivel csütörtökön találkozott Brüsszelben. Azt viszont nem fejtette ki, hogy miben értett egyet a belga kormányfővel.

A belga kormányfő pénteken kijelentette, hogy Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ennek a segítségnyújtásnak a terhe megoszlana, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznának. Ezt Londonban mondta azt követően, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött: határozatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az orosz központi bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Az Európai Bizottságnak más módokat kell találnia Ukrajna finanszírozására. Nincs pénzünk más országok számára, és az Európai Uniónak más módon kell megoldania ezt a kérdést, de mi semmilyen garanciát nem vállalunk, és pénzt sem adunk

– fejtette ki Babis.

Az EU körülbelül 210 milliárd euró összértékű orosz pénzeszközt zárolt.

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

