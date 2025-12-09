Orbán Viktor: Visszatért egy régi szövetséges

Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. Üdv újra a fedélzeten, Andrej!
A bejegyzés azt jelzi, hogy Budapest és Prága között továbbra is szoros, személyes politikai kapcsolatok vannak, és várhatóan a két ország együttműködése is folytatódik a régió stratégiai és gazdasági kérdéseiben.
Andrej Babis korábban 2017 és 2021 között irányította Csehország kormányát, és a politikai elemzők szerint ismételt hatalomra kerülése stabilizáló tényező lehet a közép-európai együttműködésben.
Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.
