Orbán Viktor: Visszatért egy régi szövetséges

A bejegyzés azt jelzi, hogy Budapest és Prága között továbbra is szoros, személyes politikai kapcsolatok vannak, és várhatóan a két ország együttműködése is folytatódik a régió stratégiai és gazdasági kérdéseiben.

Andrej Babis korábban 2017 és 2021 között irányította Csehország kormányát, és a politikai elemzők szerint ismételt hatalomra kerülése stabilizáló tényező lehet a közép-európai együttműködésben.

Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.