Orbán Viktor: Visszatért egy régi szövetséges

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán üdvözölte Andrej Babist, aki ismét Csehország miniszterelnöki tisztségét tölti be.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebok2025. 12. 09. 12:22
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Andrej Babis új cseh miniszterelnök (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. Üdv újra a fedélzeten, Andrej!

A bejegyzés azt jelzi, hogy Budapest és Prága között továbbra is szoros, személyes politikai kapcsolatok vannak, és várhatóan a két ország együttműködése is folytatódik a régió stratégiai és gazdasági kérdéseiben.

Andrej Babis korábban 2017 és 2021 között irányította Csehország kormányát, és a politikai elemzők szerint ismételt hatalomra kerülése stabilizáló tényező lehet a közép-európai együttműködésben.

Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

Bayer Zsolt
Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

