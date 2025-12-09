Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.
Andrej Babist kinevezték kormányfőnek
Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.
A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök.
A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Andrej Babis mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát.
A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása.
Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)
Az amerikai béketerv szerint Zelenszkijnek fel kell adnia
Ez a terv része.
Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából
A külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba.
Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó
Az incidens az állatbemutató végén történt, amikor az idomár éppen ételt tartott a kezében.
Orbán Viktor három lépésben biztosítja a magyar energiabiztonságot + videó
A kormány hatékonyan védi a rezsicsökkentést és biztosítja az ország energiaellátását a nemzetközi kihívások közepette.
