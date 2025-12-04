CsehországAndrej Babiskormányfő

Megvan az időpont, ekkor nevezik ki miniszterelnöknek Andrej Babist

Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, amelynek eddig egyedüli tulajdonosa volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 04. 21:05
Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Ezt a politikus a közösségi hálón nyilvánosságra hozott egyik videójában közölte. Andrej Babis leszögezte: az Agroferttel ezentúl semmiféle kapcsolata nem lesz, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává.

The leader of Czech Republic's ANO Party and candidate for Prime Minister Andrej Babis (3rd R) answers to journalists after signing a new coalition government agreement with the leader of SPD party Tomio Okamura (L) and the leader of Motorists for Themselves party Petr Macinka (R) at the Czech Parliament in Prague on November 3, 2025. The party of self-described "Trumpist" Babis topped the October 3-4 poll with 34.5 percent of the vote, but failed to get an outright majority with 80 seats in the 200-member parliament. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Andrej Babis leszögezte: az Agroferttel ezentúl semmiféle kapcsolata nem lesz, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává
Fotó: AFP

A lépéssel Babis a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani. 

Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte

– szögezte le.

– Üdvözlöm azt a világos és érthető módot, amellyel Andrej Babis teljesítette megállapodásunkat és nyilvánosan elmagyarázta összeférhetetlenségének megoldását. Ezért úgy döntöttem, hogy december 9-én, kedden reggel kilenc órakor kinevezem kormányfővé. Tiszteletben tartom a képviselőházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások eddigi menetét – reagált a pártvezető bejelentésére csütörtök este Petr Pavel államfő szintén a hírtévében.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy tröszti struktúrán keresztül egy független személy fogja kezelni, és ugyancsak egy független személy fogja ezt ellenőrizni. Babis hozzátette: halála után a holdingot gyermekei fogják örökölni.

A döntés visszavonhatatlan, és messze meghaladja a törvényes követelményeket – hangsúlyozta a pártelnök a videóban, amelyet a közszolgálati hírtelevízió (CT24) ismertetett.

Ezt követően megalakulhat az új koalíciós kormány, amelyet az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal együtt készül létrehozni.

A 200 tagú parlamenti alsóházban az új cseh kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A 16 tagú kormányban az ANO adja a kormányfőt és nyolc minisztert, négy minisztert az Autósok adnak, míg hárman az SPD-t fogják képviselni. A koalíciós szerződés alapján az SPD adja a képviselőház elnökét is. Ebbe a tisztségbe Tomio Okamurát, az SPD elnökét választották meg.

Andrej Babis multimilliárdos vállalkozó, Csehország egyik leggazdagabb embere. Az Agrofert holdingban jelenleg mintegy 260 cég tömörül, amelyek több mint 20 országban, köztük Magyarországon is működnek és több tízezer embernek adnak munkát.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

