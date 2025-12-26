Tiszás kalendáriummal lepte meg Kocsis Máté Kubatov Gábort + videó

Különleges ajándékkal készült Kocsis Máté: a Fidesz frakcióvezetője egy tiszás kalendáriummal lepte meg Kubatov Gábort. A kiadvány címlapján a Tisza Párt egyik legkultikusabb alakja, Tarr Zoltán látható, leragasztott szájjal, miután kifecsegte Magyar Péterék adóemelési terveit.

Kocsis Máté és Kubatov Gábor. Forrás: Facebook

A naptár meglepő módon a december hónappal kezdődik, ahol egy „spontán” (teljes forgatóstábbal a konyhájában) süteménysütést láthatunk Magyar Péterrel, majd a január egy „spontán” tűzifaosztással folytatódik.

Kocsis Máté itt halkan megjegyzi, noha a jótékonykodással nem szokás kérkedni, így stábot sem illik oda vinni, Magyar Péter viszont nyilván az etikett felett áll, így természetesen minden pillanatát dokumentálják majd az eseménynek.

A február sem telik eseménytelenül a Tisza Párt körül, ebben a hónapban ugyanis háborúsdit játszanak majd a párt tagjai, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen, áprilishoz érve pedig eljutunk a naptár utolsó lapjához, ahol a Tisza-elnök már a választás eredményét várja. – Itt a Márki-Zay-jelenség fog megismétlődni, annyi, hogy a Márki-Zay mögött azért ott állt a családja. Ám miután Magyar Péter elárulta őket, így neki egy kicsit nehezebb lesz – mutatta a jövő évi naptárat Kocsis.