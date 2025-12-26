kocsis mátémagyar péterkubatov gábor

Tiszás kalendáriummal lepte meg Kocsis Máté Kubatov Gábort + videó

A szokatlan ajándékot közösen kommentálta a Fidesz két politikusa.

Munkatársunktól
Forrás: Facebook2025. 12. 26. 14:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges ajándékkal készült Kocsis Máté: a Fidesz frakcióvezetője egy tiszás kalendáriummal lepte meg Kubatov Gábort. A kiadvány címlapján a Tisza Párt egyik legkultikusabb alakja, Tarr Zoltán látható, leragasztott szájjal, miután kifecsegte Magyar Péterék adóemelési terveit. 

Kocsis Máté és Kubatov Gábor. Forrás: Facebook

A naptár meglepő módon a december hónappal kezdődik, ahol egy „spontán” (teljes forgatóstábbal a konyhájában) süteménysütést láthatunk Magyar Péterrel, majd a január egy „spontán” tűzifaosztással folytatódik. 

Kocsis Máté itt halkan megjegyzi, noha a jótékonykodással nem szokás kérkedni, így stábot sem illik oda vinni, Magyar Péter viszont nyilván az etikett felett áll, így természetesen minden pillanatát dokumentálják majd az eseménynek.

A február sem telik eseménytelenül a Tisza Párt körül, ebben a hónapban ugyanis háborúsdit játszanak majd a párt tagjai, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen, áprilishoz érve pedig eljutunk a naptár utolsó lapjához, ahol a Tisza-elnök már a választás eredményét várja. – Itt a Márki-Zay-jelenség fog megismétlődni, annyi, hogy a Márki-Zay mögött azért ott állt a családja. Ám miután Magyar Péter elárulta őket, így neki egy kicsit nehezebb lesz – mutatta a jövő évi naptárat Kocsis.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu