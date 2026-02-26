Katolikus plébánián tarják a ramadánt Monfalconéban

Heves vitákat váltott ki Olaszországban, hogy a katolikus egyház megnyitotta a plébánia kapuit a ramadán idejére a muszlim hívők előtt Monfalconéban. A városban régóta feszült a helyzet, mivel a lakosság mintegy egyharmada muszlim, többségük bangladesi származású. Anna Maria Cisint, a Liga politikusa, a város volt polgármestere korábban biztonsági és városrendezési hiányosságokra hivatkozva bezáratta az illegális muszlim imahelyeket. Ezzel viszont szakrális tér nélkül maradt a muzulmán közösség. Hogy a feszültség ne nőjön tovább, két helyi plébános felajánlotta a plébániáik közösségi tereit az imádságokhoz.

Monfalcone lakosságának egyharmada muszlim, elsősorban bangladesi származású, akiknek rendkívül fontos a ramadán (Fotó: AFP)

Az egyik pap, Fabio Zanetti az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy jobban aggasztja a hitüket elhanyagoló katolikusok helyzete, mint a hívő muzulmánok jelenléte. A helyzet különlegessége az időzítés. Idén ugyanis egybeesik a keresztény nagyböjt és a ramadán időszaka, így ugyanazon falak között, egymást váltó turnusokban zajlanak a két vallás rítusai. A döntés nem maradt válasz nélkül.