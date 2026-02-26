Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Katolikus plébánián tarják a ramadánt Monfalconéban

Nagy port kavart Olaszországban, hogy Monfalconéban a katolikus egyház a ramadán idejére két plébánia kapuit is megnyitotta a muszlim hívők előtt. Bár a döntést a vallásszabadság jegyében hozták meg, a helyi közösség egy része attól tart, hogy a lépés tovább mélyíti a társadalmi feszültségeket. Nem először történik hasonló eset: a tavalyi ramadán idején egy hasonló döntés komoly felháborodást váltott ki.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 26. 22:34
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Heves vitákat váltott ki Olaszországban, hogy a katolikus egyház megnyitotta a plébánia kapuit a ramadán idejére a muszlim hívők előtt Monfalconéban. A városban régóta feszült a helyzet, mivel a lakosság mintegy egyharmada muszlim, többségük bangladesi származású. Anna Maria Cisint, a Liga politikusa, a város volt polgármestere korábban biztonsági és városrendezési hiányosságokra hivatkozva bezáratta az illegális muszlim imahelyeket. Ezzel viszont szakrális tér nélkül maradt a muzulmán közösség. Hogy a feszültség ne nőjön tovább, két helyi plébános felajánlotta a plébániáik közösségi tereit az imádságokhoz.

Monfalcone lakosságának egyharmada muszlim, elsősorban bangladesi származású, akik számára rendkívül fontos a ramadán
Monfalcone lakosságának egyharmada muszlim, elsősorban bangladesi származású, akiknek rendkívül fontos a ramadán (Fotó: AFP)

Az egyik pap, Fabio Zanetti az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy jobban aggasztja a hitüket elhanyagoló katolikusok helyzete, mint a hívő muzulmánok jelenléte. A helyzet különlegessége az időzítés. Idén ugyanis egybeesik a keresztény nagyböjt és a ramadán időszaka, így ugyanazon falak között, egymást váltó turnusokban zajlanak a két vallás rítusai. A döntés nem maradt válasz nélkül. 

A jobboldali politikusok és a hívők egy része élesen tiltakozik a felszentelt terek átengedése ellen. 

Ők úgy vélik, hogy kulturális öngyilkosságot követnek el a plébánosok. A jobboldalon attól tartanak, hogy a szimbolikus gesztus precedenst teremt, és a jövőben a templomok elveszíthetik eredeti funkciójukat. Az egyházi vezetők szerint ez a befogadás és a vallásszabadság melletti gesztus, amely segíthet enyhíteni a társadalmi feszültséget.

Anna Maria Cisint, a város korábbi polgármestere, jelenleg európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy a kérdés nem a vallásszabadságról, hanem az olasz törvények tiszteletben tartásáról szól.

Véleménye szerint a muszlim közösségnek az olasz törvényeket kellene tiszteletben tartania, nem pedig katolikus tereket követelnie. Az egyház vezetőinek pedig Krisztus igéjének hirdetésén kellene fáradozniuk, nem más vallású hívők megsegítésén, különben az egyház humanitárius szervezetté válik. A Liga kormánypárt politikusai is attól tartanak, hogy tovább erősödnek az iszlamizációs folyamatokat a településen.

Tavaly is történt hasonló eset: a muszlim közösség egy plébánia kertjében tartotta a ramadánhoz kapcsolódó rítusokat. Az ügy akkor is jelentős felháborodást váltott ki, miután a templomkertben álló Jézus-szobrot letakarták, amit sokan a keresztény jelképek megsértéseként értékeltek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

