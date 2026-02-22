Berlin szintet lépett: gyorsított munkavállalást kapnak a migránsok Németországban

A német belügyminiszter úgy fogalmazott: aki Németországba érkezik, annak mielőbb lehetőséget kell adni a munkára. Álláspontja szerint a legjobb integráció a munka világán keresztül valósul meg, a cél pedig a társadalmi részvétel biztosítása ezen keresztül, írja a Tagesschau.

Alexander Dobrindt (CSU), német szövetségi belügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Három hónap után munkába állhatnának

A sajtóinformációk alapján a jövőben a migránsok már három hónap jogszerű németországi tartózkodás után dolgozhatnának, akkor is, ha menedékkérelmükről még nem született jogerős döntés.

Ugyanakkor általános munkakötelezettséget nem vezetnének be.

A minisztérium hangsúlyozta: a munkavállalás lehetősége nem befolyásolja a menekültügyi eljárás kimenetelét. A döntés továbbra is kizárólag a védelemre való jogosultság alapján születik meg, függetlenül attól, hogy az érintett dolgozik-e vagy sem.

Nem részesülhetnek a könnyítésből azok, akiknek már elutasították a kérelmét, illetve azok sem, akik nem működnek együtt a hatóságokkal, például eltitkolják személyazonosságukat vagy valótlan adatokat szolgáltatnak.

A dolgozó menedékkérők alapvetően megtarthatnák keresetüket. Amennyiben azonban szociális juttatásban részesülnek, a munkabér egy részét beszámítanák az ellátás összegébe – például a lakhatási költségek fedezésénél.