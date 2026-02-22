Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Németországmunkamigránsbelügyminiszterterv

Berlin szintet lépett: gyorsított munkavállalást kapnak a migránsok Németországban

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter azt szeretné, ha a menedékkérők a jelenleginél gyorsabban állhatnának munkába. A Bild am Sonntag beszámolója szerint a tárca egy „Azonnal munkába” elnevezésű tervet dolgozott ki.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 02. 22. 10:09
Illusztráció Egy menedékkérő Németországban Fotó: Patrick Pleul Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német belügyminiszter úgy fogalmazott: aki Németországba érkezik, annak mielőbb lehetőséget kell adni a munkára. Álláspontja szerint a legjobb integráció a munka világán keresztül valósul meg, a cél pedig a társadalmi részvétel biztosítása ezen keresztül, írja a Tagesschau.

Németország
Alexander Dobrindt (CSU), német szövetségi belügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Három hónap után munkába állhatnának

A sajtóinformációk alapján a jövőben a migránsok már három hónap jogszerű németországi tartózkodás után dolgozhatnának, akkor is, ha menedékkérelmükről még nem született jogerős döntés.

Ugyanakkor általános munkakötelezettséget nem vezetnének be.

A minisztérium hangsúlyozta: a munkavállalás lehetősége nem befolyásolja a menekültügyi eljárás kimenetelét. A döntés továbbra is kizárólag a védelemre való jogosultság alapján születik meg, függetlenül attól, hogy az érintett dolgozik-e vagy sem.

Nem részesülhetnek a könnyítésből azok, akiknek már elutasították a kérelmét, illetve azok sem, akik nem működnek együtt a hatóságokkal, például eltitkolják személyazonosságukat vagy valótlan adatokat szolgáltatnak.

A dolgozó menedékkérők alapvetően megtarthatnák keresetüket. Amennyiben azonban szociális juttatásban részesülnek, a munkabér egy részét beszámítanák az ellátás összegébe – például a lakhatási költségek fedezésénél.

A visitor walks through a job fair for migrants launched by the German job center (Bundesagentur für Arbeit) in Berlin on January 28, 2019. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Menedékkérő a német Szövetségi Munkaügyi Hivatalban (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Jelenlegi szabályozás: hosszabb várakozási idő

A Szövetségi Munkaügyi Hivatal tájékoztatója szerint jelenleg is lehetséges a munkavállalás három hónap után, ám csak akkor, ha a kérelmező már nem köteles befogadó intézményben lakni. Mivel a menedékkérők gyakran akár hat hónapig is ilyen központokban tartózkodnak, a tényleges munkába állás sok esetben későbbre tolódik.

A biztonságos származási országból érkezők esetében pedig a teljes menekültügyi eljárás idejére fennmarad a befogadó intézményben tartózkodás kötelezettsége, ami gyakorlatilag kizárja a munkavállalást.

Németország: integráció vagy további ösztönző?

A német kormány terve egyszerre értelmezhető integrációs lépésként és gazdasági szükségszerűségként is. Németország munkaerőhiánnyal küzd több ágazatban, miközben a migránsok ellátása jelentős költségvetési forrásokat igényel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu