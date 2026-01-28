Migránsbotrány Németországban: hová tűntek a bevándorlók?

Hivatalosan „ismeretlen helyre távozottként” tartják őket nyilván, tartózkodási helyük nem ismert. Ez a szám az összes befogadott személy 9,1 százaléka – vagyis majdnem minden tizedik migráns eltűnt a hatóságok szeme elől.

Rendőrség által ismert eltűntek is vannak

Különösen aggasztó, hogy az eltűntek között olyan személyek is szerepelnek, akik korábban erőszakos bűncselekmények, lopás vagy kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt kerültek a rendőrség látókörébe. A bitburgi befogadóközpontból például legalább hét ilyen személy tűnt el. Arról azonban nincs pontos adat, hogy a teljes, 923 fős csoportból országosan hányan voltak büntetett előéletűek.

A migránsbotrányban tízezrek tűntek el országos szinten

A probléma messze nem korlátozódik egyetlen tartományra. A német idegenrendészeti központi nyilvántartás szerint 2025 végére országosan 40 952 elutasított menedékkérőt tartottak nyilván „ismeretlen helyre költözött” státussal. Emellett 2025 első fél évében több mint 7000 menekültügyi eljárást kellett megszüntetni, mert az érintettek elérhetetlenné váltak vagy egyszerűen eltűntek.

A Welt szerint ez „politikai és közigazgatási kudarc”, amely jól mutatja, hogy Németország elvesztette az ellenőrzést a migráció felett.

Nem véletlen, hogy az ügy egyre nagyobb politikai vihart kavar: az ellenzék kontrollvesztésről beszél, miközben a bevándorláspárti szervezetek óvatosságra intenek. Több tartományban már a választási kampány egyik fő témájává vált a kérdés.