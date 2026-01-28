A migránsbotrány egy rajna–pfalzi adatkezelési incidens nyomán robbant ki, majd a Welt oknyomozó cikkei tárták fel az ügy valódi méreteit. A tartományban mindössze 18 hónap alatt 923 menedékkérő tűnt el az állami szállásokról, írja az Origo.
Migránsbotrány Németországban: hová tűntek a bevándorlók?
Súlyos migrációs visszásságokra derült fény Németországban: az elmúlt másfél év során tízezernél is több menedékkérő tűnt el az állami ellátórendszerből, miközben a hatóságok jelenleg sem tudják, hol tartózkodnak. Egyes tartományokban az eltűntek aránya megközelíti a tíz százalékot, vagyis csaknem minden tizedik befogadott migráns kikerült az ellenőrzés alól. A migránsbotrányban érintettek között korábban a rendőrség látókörébe került személyek is szerepelnek.
Hivatalosan „ismeretlen helyre távozottként” tartják őket nyilván, tartózkodási helyük nem ismert. Ez a szám az összes befogadott személy 9,1 százaléka – vagyis majdnem minden tizedik migráns eltűnt a hatóságok szeme elől.
Rendőrség által ismert eltűntek is vannak
Különösen aggasztó, hogy az eltűntek között olyan személyek is szerepelnek, akik korábban erőszakos bűncselekmények, lopás vagy kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt kerültek a rendőrség látókörébe. A bitburgi befogadóközpontból például legalább hét ilyen személy tűnt el. Arról azonban nincs pontos adat, hogy a teljes, 923 fős csoportból országosan hányan voltak büntetett előéletűek.
A migránsbotrányban tízezrek tűntek el országos szinten
A probléma messze nem korlátozódik egyetlen tartományra. A német idegenrendészeti központi nyilvántartás szerint 2025 végére országosan 40 952 elutasított menedékkérőt tartottak nyilván „ismeretlen helyre költözött” státussal. Emellett 2025 első fél évében több mint 7000 menekültügyi eljárást kellett megszüntetni, mert az érintettek elérhetetlenné váltak vagy egyszerűen eltűntek.
A Welt szerint ez „politikai és közigazgatási kudarc”, amely jól mutatja, hogy Németország elvesztette az ellenőrzést a migráció felett.
Nem véletlen, hogy az ügy egyre nagyobb politikai vihart kavar: az ellenzék kontrollvesztésről beszél, miközben a bevándorláspárti szervezetek óvatosságra intenek. Több tartományban már a választási kampány egyik fő témájává vált a kérdés.
További Külföld híreink
Ausztria: kevesebb adat, több kérdőjel
A német fejlemények fényében az osztrák exxpress az osztrák belügyminisztériumhoz fordult. Arra voltak kíváncsiak, hány menedékkérő tűnik el az osztrák ellátórendszerből, hány eljárást szüntetnek meg elérhetetlenség miatt, és hányan bukkannak fel később újra a rendszerben.
A válasz szűkszavú volt: a belügyminisztérium szerint tavaly mintegy 1600 személy vonta ki magát az éppen folyamatban lévő menekültügyi eljárás alól. Ezek az emberek elveszítik az állami ellátást és az egészségbiztosítást, az eljárás gyakorlatilag megszűnik.
A minisztérium állítása szerint sokan visszatérnek származási országukba, mások pedig más államokban próbálnak szerencsét. A hatóságok szerint csak kis részük „tűnik el tartósan”. A részletek azonban hiányoznak: nincs tartományi bontás, nincs pontos jogszabályi besorolás, és nincs adat arról sem, hogy az eltűntek közül hányan kerülnek később ismét a hatóságok látókörébe. Így az osztrák adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül a német számokkal. A tanulság mégis egyértelmű: miközben Európa vezető államai rendet és biztonságot ígérnek, valójában sok esetben azt sem tudják, kik tartózkodnak a rendszerükben – és kik nem.
További Külföld híreink
Borítókép: Migránsok Németországban (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kaja Kallasnak útban van a vétó: egy ország sem állíthatja meg Brüsszelt
Túl nagy fék ez Brüsszelnek.
Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés védelméhez meg kell nyerni a választást
A pert végigvisszük – mondta a külügyminiszter.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat
Az elbukott holland kísérlet igazolja a magyar miniszterelnököt.
Manfred Weber eltiporná a magyar szuverenitást
„Egy elnök mind fölött” – Weber az EU vezetésének radikális átalakítását sürgeti.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kaja Kallasnak útban van a vétó: egy ország sem állíthatja meg Brüsszelt
Túl nagy fék ez Brüsszelnek.
Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés védelméhez meg kell nyerni a választást
A pert végigvisszük – mondta a külügyminiszter.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat
Az elbukott holland kísérlet igazolja a magyar miniszterelnököt.
Manfred Weber eltiporná a magyar szuverenitást
„Egy elnök mind fölött” – Weber az EU vezetésének radikális átalakítását sürgeti.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!