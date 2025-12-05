A migráció az európai stabilitást fenyegeti

A jelenséget egyre gyakrabban konkrét, súlyos esetek is igazolják, amelyek rávilágítanak arra, hogy a bevándorlási rendszer nem tudja kiszűrni az ideológiailag veszélyes szereplőket. Legutóbb egy 35 éves szír férfi ellen vádat emeltek Németországban, miután Bielefeldben megtámadott és késsel, illetve lándzsával megsebesített öt futballszurkolót. A férfi 2023-ban érkezett az országba, menekültstátuszt kért, amit először elutasítottak, majd később kiegészítő védelmet kapott. A nyomozás szerint korábban az Iszlám Állam katonája volt Szíriában, és Németországba érkezése után is kapcsolatban maradt a terrorszervezettel.

Migráció és biztonság: Földi László szerint több irányból fenyegetik Európát

Az elmúlt évek migrációs folyamatai Nyugat-Európában egyre súlyosabb társadalmi-biztonsági következményekkel járnak – mondta lapunknak Földi László titkosszolgálati szakértő.

Szerinte nem egyszerű jelenségről beszélünk, hanem olyan, egymást erősítő folyamatokról, amelyek a kontinens stabilitását hosszabb távon strukturális veszélybe sodorják.

A szakértő értékelése szerint Európába több, teljesen eltérő motivációjú csoport érkezik, és ezek eltérően jelennek meg a bűnügyi statisztikákban és a terrorfenyegetettségben.

1. A megélhetési bűnözők köre

Ők azok, akik gazdasági szándékkal, haszonszerzés reményében lépik át az uniós határokat. Egy részük a szabályozatlanság és ellenőrizetlenség következtében a befogadó országokban a helyi büntetőnormák fölé helyezi saját kulturális szokásrendjét.

Egy olyan világba érkeznek, ahol számukra nem egyértelműek a törvények, és sokszor felmentést adnak maguknak az alól, amit a társadalom bűncselekménynek tekint

– fogalmazott Földi László.