Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Németországbíróságmigráció

Riadó Németországban: a migráció miatt nagy bajban az ország

Németországban már most is leterheltek a bíróságok, a jövőben a helyzet pedig csak rosszabb lesz. Az országban akár egy évnél is tovább tarthat egy menedékjogi eljárás, miközben ez nem haladhatná meg a hat hónapot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 11:45
Fotó: WOLF VON DEWITZ Forrás: DPA
Németországban óriási terhelés alatt állnak a bíróságok. A migrációval párhuzamosan folyamatosan nő a menedékjogi eljárások száma is, ami sok esetben akár egy évnél is tovább tarthat – írja a Welt

A menedékjogi kérelmek óriási terhet rónak a német közigazgatásra
A menedékjogi kérelmek óriási terhet rónak a német közigazgatásra 
Fotó: WOLF VON DEWITZ / DPA

A német törvények értelmében azok a migránsok, akiknek elutasították menedékjogi kérelmét, fellebbezhetnek a döntés ellen. A bíróságok azonban annyira leterheltek, hogy ez akár egy évig is elhúzódhat. Az eljárások hossza azonban tartományonként eltér. Míg Rajna-vidék–Pfalzban a menedékjogi bírósági eljárások átlagosan mindössze hat hónapig, Bajorországban hét hónapig, Baden-Württembergben pedig 7,5 hónapig tartanak, más területeken gyakran egy évnél több időt vesz igénybe a döntés.

A rekordot jelenleg Berlin tartja, ahol általában 17,8 hónapba telik, mire döntés születik. 

Ezzel azonban még nem feltétlenül van vége a jogi huzavonának, miután innentől a migránsoknak lehetősége van fellebbezni a Szövetségi Közigazgatási Bíróságon, a Szövetségi Alkotmánybíróságon vagy akár az Emberi Jogok Európai Bíróságán is. A hosszú feldolgozási idő részben a menedékjogi ügyek magas számának tudható be. 2025 első három negyedévében a Baden-Württemberg közigazgatási bíróságaihoz benyújtott ügyek 74,2 százaléka menedékjog iránti kérelem volt. Rajna-vidék–Pfalzban ez az arány 66 százalék, Alsó-Szászországban 74,2 százalék, Bajorországban pedig 59,8 százalék volt.

A szakértők arra számítanak, hogy a helyzet romlani fog, nem utolsósorban a szíriai polgárháború vége és az ebből fakadóan megnövekedett számú szíriai menedékkérő elutasítása miatt. 

„Arra számítunk, hogy a közigazgatási bíróságok munkaterhelése jelentősen megnő a következő hónapokban” – becsüli meg Karoline Bülow, a Német Közigazgatási Bírák Szövetségének elnöke. Emellett többen azt is hangsúlyozták, hogy ezen nagyszámú kérelmek negatívan fogják befolyásolni más ügyek elbírálást. 

Borítókép: Gelsenkirchen közigazgatási bíróságának a bejárata (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

