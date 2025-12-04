Riadó Németországban: a migráció miatt nagy bajban az ország

Németországban óriási terhelés alatt állnak a bíróságok. A migrációval párhuzamosan folyamatosan nő a menedékjogi eljárások száma is, ami sok esetben akár egy évnél is tovább tarthat – írja a Welt.

A menedékjogi kérelmek óriási terhet rónak a német közigazgatásra

Fotó: WOLF VON DEWITZ / DPA

A német törvények értelmében azok a migránsok, akiknek elutasították menedékjogi kérelmét, fellebbezhetnek a döntés ellen. A bíróságok azonban annyira leterheltek, hogy ez akár egy évig is elhúzódhat. Az eljárások hossza azonban tartományonként eltér. Míg Rajna-vidék–Pfalzban a menedékjogi bírósági eljárások átlagosan mindössze hat hónapig, Bajorországban hét hónapig, Baden-Württembergben pedig 7,5 hónapig tartanak, más területeken gyakran egy évnél több időt vesz igénybe a döntés.