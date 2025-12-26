drónorosz-ukrán háborúVolgográd

Drónok tucatjai hullottak le az orosz területek felett – videó

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az elmúlt éjszaka az orosz légvédelmi rendszerek 77 ukrán pilóta nélküli légi járművet észleltek, fogtak el és semmisítettek meg az orosz régiók felett. Kijev brit Storm Shadow rakétákkal támadott meg egy orosz olajfinomítót.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 15:20
Dróncsapás okozta tűz Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
Az elmúlt éjszaka a szolgálatban lévő légvédelmi egységek összesen 77 ukrán merev szárnyú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg: 34-et a Volgográdi, 23-at a Rosztovi, ötöt a Kalugai terület, ötöt a Krími Köztársaság, hármat a Moszkvai terület felett – köztük egyet, amely Moszkva irányába tartott –, hármat a Fekete-tenger vize felett, kettőt a Belgorodi, egyet a Voronyezsi terület felett, valamint egyet az Azovi-tenger vize felett – számolt be az Origo.

Az orosz légvédelmi rendszerek 77 ukrán drónt észleltek (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)
Az orosz légvédelmi rendszerek 77 ukrán drónt észleltek. Fotó: NurPhoto

Az ukrán hadsereg arról számolt be, hogy számos robbanás történt a Novoshakhtinsk finomítóban. Kijev brit Storm Shadow rakétákkal támadta meg az orosz olajfinomítót. Volgográdban űz keletkezett az olajfinomító közelében – írja a Caliber.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

