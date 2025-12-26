Drónok tucatjai hullottak le az orosz területek felett – videó

Az elmúlt éjszaka a szolgálatban lévő légvédelmi egységek összesen 77 ukrán merev szárnyú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg: 34-et a Volgográdi, 23-at a Rosztovi, ötöt a Kalugai terület, ötöt a Krími Köztársaság, hármat a Moszkvai terület felett – köztük egyet, amely Moszkva irányába tartott –, hármat a Fekete-tenger vize felett, kettőt a Belgorodi, egyet a Voronyezsi terület felett, valamint egyet az Azovi-tenger vize felett – számolt be az Origo.

Az orosz légvédelmi rendszerek 77 ukrán drónt észleltek. Fotó: NurPhoto