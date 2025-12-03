Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Orbán BalázsBrüsszelháborúbékefolyamat

Brüsszel négy éve a békét akadályozza, mégis Magyarországot támadja

Orbán Balázs szerint az Európai Unió vezetése a háború négy éve alatt nem elősegítette, hanem kifejezetten hátráltatta a békefolyamatokat, miközben emberéletekben, elveszített területekben és lerombolt városokban mérhető károkat okozott. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli: Brüsszel a saját gazdaságát is tönkretette, a migrációs válságot sem kezelte, mégis a magyar demokráciát és jogállamiságot tekinti első számú problémának.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Brüsszel egyedüli felmutatható eredménye a háború elmúlt négy éve alatt, hogy sikeresen akadályozták a békefolyamatot és emberéletekben, elfoglalt területekben és lerombolt városokban mérhető módon rontottak a helyzeten” – kezdte a bejegyzését Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy leváltsa a nemzeti kormányt és a helyébe olyat ültessen, aki nem fog ellenállni
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy leváltsa a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessen, amely nem fog ellenállni. Fotó: MTI/Vajda János

„Mindeközben lábon lőtték az európai gazdaságot és földre vitték a kontinens versenyképességét” – tette hozzá.

Ez egyébként ugyanaz a Brüsszel, amely olyan jól »lemendzselte« a migrációs válságot, hogy akik tíz éve a határokat ostromolták, ma az európai nagyvárosok utcáin járnak, és német, francia, vagy épp skandináv segélyekből élnek. Mindezek után mi Brüsszel első számú problémája, amit szerinte meg kell oldania? A magyar demokrácia és jogállamiság

 – fogalmazott.

„Értsd: azon kell dolgozniuk, hogy leváltsák a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessenek, amely nem fog ellenállni – de még akadékoskodni sem. Így nyílna meg Brüsszel szerint az út a következő nagy projekt, a háború előtt. Mielőtt nagyon beleélnék magukat, ehhez azért nekünk is lesz pár szavunk” – zárta.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu