Brüsszel négy éve a békét akadályozza, mégis Magyarországot támadja

„Brüsszel egyedüli felmutatható eredménye a háború elmúlt négy éve alatt, hogy sikeresen akadályozták a békefolyamatot és emberéletekben, elfoglalt területekben és lerombolt városokban mérhető módon rontottak a helyzeten” – kezdte a bejegyzését Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy leváltsa a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessen, amely nem fog ellenállni. Fotó: MTI/Vajda János

„Mindeközben lábon lőtték az európai gazdaságot és földre vitték a kontinens versenyképességét” – tette hozzá.

Ez egyébként ugyanaz a Brüsszel, amely olyan jól »lemendzselte« a migrációs válságot, hogy akik tíz éve a határokat ostromolták, ma az európai nagyvárosok utcáin járnak, és német, francia, vagy épp skandináv segélyekből élnek. Mindezek után mi Brüsszel első számú problémája, amit szerinte meg kell oldania? A magyar demokrácia és jogállamiság

– fogalmazott.