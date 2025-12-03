Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot – kiderült, mikor jöhet a tilalom

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás – amelyet még az EU-tagországok kormányait képviselő tanácsnak és az EP plénumának is jóvá kell hagynia, hogy véglegessé váljon – jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind az oroszországi vezetékes gáz importjára 2026 végétől, illetve 2027 őszétől. Az orosz csővezetéken szállított gáz és az LNG importja a rendelet hatályba lépése utáni hatodik héttől tilos lesz, megtartva az érvényes szerződések átmeneti időszakát.

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be. Fotó: AFP

A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú ellátási szerződések esetén az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom 2026. április 25-től, a vezetékes gázra vonatkozó tilalom pedig 2026. június 17-től lesz érvényes. A hosszú távú szerződések esetén az LNG importjára vonatkozó tilalom 2027. január 1-jétől lesz alkalmazandó.

A vezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30-án, de legkésőbb 2027. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a gáztárolási szabályozásban meghatározott célok teljesülnek. A meglévő szerződések módosítása csak szűken behatárolt működési célokra engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez – jegyezték meg.