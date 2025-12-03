Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

EPdiverzifikációs tervtilalomföldgáz

Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot – kiderült, mikor jöhet a tilalom

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 9:38
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yves Herman Forrás: MTI/EPA/Reuters pool
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás – amelyet még az EU-tagországok kormányait képviselő tanácsnak és az EP plénumának is jóvá kell hagynia, hogy véglegessé váljon – jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind az oroszországi vezetékes gáz importjára 2026 végétől, illetve 2027 őszétől. Az orosz csővezetéken szállított gáz és az LNG importja a rendelet hatályba lépése utáni hatodik héttől tilos lesz, megtartva az érvényes szerződések átmeneti időszakát. 

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be
A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be. Fotó: AFP

A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú ellátási szerződések esetén az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom 2026. április 25-től, a vezetékes gázra vonatkozó tilalom pedig 2026. június 17-től lesz érvényes. A hosszú távú szerződések esetén az LNG importjára vonatkozó tilalom 2027. január 1-jétől lesz alkalmazandó. 

A vezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30-án, de legkésőbb 2027. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a gáztárolási szabályozásban meghatározott célok teljesülnek. A meglévő szerződések módosítása csak szűken behatárolt működési célokra engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez – jegyezték meg.

Az LNG és a vezetékes gáz importját a rendelet hatálybalépésétől kezdve előzetes engedélyhez kötik annak biztosítására, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó tilalom a gyakorlatban is működjön. Az előzetes engedélyezési eljárás nem vonatkozik olyan nagy gáztermelő országokra, amelyek 2024-ben több mint ötmilliárd köbméter földgázt exportáltak az EU-ba, és amelyek tiltják vagy korlátozzák az orosz gáz importját, illetve olyan országokra, amelyeknek nincs infrastruktúrájuk az importhoz.

A rendelet előírja továbbá, hogy minden EU-tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell benyújtania arról, hogy az előre meghatározott határidőkre hogyan vet véget az Oroszországból érkező gázimportnak. A nemzeti diverzifikációs terv benyújtásának követelménye vonatkozik azokra a tagállamokra is, amelyek még mindig importálnak orosz olajat. 

Az intézkedés célja, hogy ezek az országok is leállítsák a behozatalt – írták. A rendelet záradékot tartalmaz, amely lehetőséget ad a rendelet ideiglenes felfüggesztésére olyan nem várt fejlemények esetén, amelyek veszélyeztetik egy vagy több tagállam energiaellátásának biztonságát.

Az ideiglenes megállapodást most az uniós tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a hivatalos elfogadás előtt. Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság legkésőbb 2027 végéig jogalkotási javaslatot nyújt be az EU-ba irányuló orosz olajimport fokozatos kivezetésére.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Yves Herman)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu