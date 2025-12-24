Ennyit számít a fix 3 százalék: berobbant az elmúlt 15 év egyik legnagyobb horderejű programja

A kormány idei egyik legnagyobb hatású intézkedése a 2025. szeptember 1-jén elindult Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál első otthon vásárlásához. A konstrukció keretében legfeljebb 25 éves futamidőre maximum ötvenmillió forint igényelhető, akár csekély tízszázalékos önerővel. A program indulásakor a magyar lakáshitelek az EU legdrágábbjai közé tartoztak, a támogatott kamatszint azonban olyan hatást váltott ki, mintha Magyarország közel húsz helyet lépett volna előre az uniós rangsorban.

Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb horderejű programja indult el – Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Hatalmas összegek maradhatnak a hitelfelvevőnél

A különbség a családi kasszában is jól látható. Egy húszmillió forintos, húsz évre felvett hitel esetében havi mintegy ötvenezer forint marad az adósnál, ami összesen közel 11,8 millió forintos megtakarítást jelent.

A maximális, ötvenmillió forintos hitel 25 éves futamidőnél már havonta körülbelül 130 ezer forintos előnyt ad a piaci hitelekhez képest, ami a teljes időszak alatt nagyjából 39 millió forint.

Lendületben az építőipar, ellenszélben a bérleti díjak

A program az építőipart is látványosan megmozgatta. Öt év alatt akár ötvenezer új lakás és több ezer családi ház épülhet, összesen 4500–5000 milliárd forintnyi beruházással. Azok a fejlesztések, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és ezek hetven százaléka megfelel a támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá válhatnak. Ennek hatására már 2026-ban 20–25 ezer új lakás fejlesztése indulhat el.

Az Otthon Start az albérletpiacon is érezteti hatását: a kereslet szűkülése miatt szeptemberben 1,1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak, ami legutóbb a koronavírus-járvány idején fordult elő. A következő hónapokban a fejlesztők további több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra, többségük a program feltételeinek is megfelel.

Az Otthon Start megmozgatta a vásárlókat és a hitelpiacot

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint szeptemberben mintegy húszmilliárd forintnyi hitelt folyósítottak, ami körülbelül 850 szerződést jelentett. Októberben már hatvanmilliárd, novemberben pedig 70–80 milliárd forintot fizethettek ki.

Az átlagos hitelösszeg folyamatosan nő, év végére a harmincmillió forint feletti szint is reális lehet.

A program az első két hónapban több mint ötvenezer embert mozgatott meg, és megduplázta az elsőlakás-vásárlók arányát. A kormány több könnyítéssel is segíti elsősorban a fiatalok számára az igénylést, miközben a Babaváró hitel, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Munkáshitel tovább erősíti az önerő előteremtését.