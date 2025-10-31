Fontos könnyítések jönnek az Otthon startnál: az első lakásszerző is pontosul

Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a tb-jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően – írja a Bankmonitor.hu. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon start program feltételeit is módosítja, pontosítja. Vegyük sorra, mi változik.

Az első lakásszerző meghatározását tovább pontosítja a kormány (Fotó: Kallus György)

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon start program feltételeit is módosítja, pontosítja. A Bankmonitor szakértői összeszedték, mi is változik pontosan november 15-től.

Ki minősül első lakásszerzőnek?

A szakportál kiemeli: azt vizsgálják, hogy van-e jelenleg, volt-e az elmúlt tíz évben az igénylőnek belterületi lakóingatlanban tulajdoni hányada. Ugyanakkor nevesítettek bizonyos kivételeket, amelyek nem számítanak meglévő ingatlannak. Az új rendelet ezen kivételeket pontosítja.

Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő

vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)

Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)

Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos, és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)

A fentieken túl az sem probléma, ha egy időben legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada van az igénylőnek. Igen ám, de előfordult olyan helyzet egy meglévő ingatlan eladása és egy új vásárlása kapcsán, hogy átmenetileg két ingatlanban is volt tulajdoni hányada technikailag az érdeklődőnek. Ez pedig jelenleg nem megfelelő. A jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.

Előfordulhat, hogy valaki azért nem kaphatta eddig meg az Otthon start hitelt, mert házastársával eddig egymást követően több ingatlanban volt fele-fele arányban tulajdonos, és a tulajdoni lap adatai alapján néhány napig egyszerre az épp eladott és vásárolt lakásban is tulajdonosok voltak. November 15-től, ha minden más feltételnek megfelel a kérdéses pár, akkor jogosult lehet a támogatott hitelre.

A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. A nyomtatvány ugyanakkor november 15-től módosulni fog. Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.