Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Fontos könnyítések jönnek az Otthon startnál: az első lakásszerző is pontosul

Több pontban módosul november 15-től az Otthon start hitel. A kormány pontosítja például az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabbá válik a tb-jogviszony igazolása és további módosítások is életbe lépnek. A változások célja, hogy több fiatal és család számára váljon elérhetővé a kedvezményes, államilag támogatott lakáshitel.

2025. 10. 31. 8:44
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a tb-jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően – írja a Bankmonitor.hu. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon start program feltételeit is módosítja, pontosítja. Vegyük sorra, mi változik. 

Az első lakásszerző meghatározását tovább pontosítja a kormány

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon start program feltételeit is módosítja, pontosítja. A Bankmonitor szakértői összeszedték, mi is változik pontosan november 15-től.

 

Ki minősül első lakásszerzőnek?

A szakportál kiemeli: azt vizsgálják, hogy van-e jelenleg, volt-e az elmúlt tíz évben az igénylőnek belterületi lakóingatlanban tulajdoni hányada. Ugyanakkor nevesítettek bizonyos kivételeket, amelyek nem számítanak meglévő ingatlannak. Az új rendelet ezen kivételeket pontosítja.

  • Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő
  • vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)
  • Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)
  • Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos, és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)
  • A fentieken túl az sem probléma, ha egy időben legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada van az igénylőnek. Igen ám, de előfordult olyan helyzet egy meglévő ingatlan eladása és egy új vásárlása kapcsán, hogy átmenetileg két ingatlanban is volt tulajdoni hányada technikailag az érdeklődőnek. Ez pedig jelenleg nem megfelelő. A jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.

Előfordulhat, hogy valaki azért nem kaphatta eddig meg az Otthon start hitelt, mert házastársával eddig egymást követően több ingatlanban volt fele-fele arányban tulajdonos, és a tulajdoni lap adatai alapján néhány napig egyszerre az épp eladott és vásárolt lakásban is tulajdonosok voltak. November 15-től, ha minden más feltételnek megfelel a kérdéses pár, akkor jogosult lehet a támogatott hitelre.

A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. A nyomtatvány ugyanakkor november 15-től módosulni fog. Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

 

Tb-jogviszony feltételek módosítása

Továbbra is alapfeltétel: legalább két év tb-jogviszony az igénylőnek. November 15-től az a magyar személy is megkaphatja az Otthon start hitelt, aki az EU valamely intézményében dolgozik, például Brüsszelben. További változás, hogy nem kell teljesítenie a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

Építési célú hitel és új építésű lakás vásárlás feltételei

Eddig csak olyan építkezésre lehetett igényelni, amelynél az építési engedély 2022. 01. 01. után lett kiadva, illetve új lakásnál a használatbavételi engedély is 2022. 01. 01. után kellett hogy legyen. Most ez a korábbi határidő megszűnik — tehát az ennél korábban megkezdett építkezések, illetve régebbi engedéllyel rendelkező új lakások is be tudnak kerülni az Otthon start támogatott hitel keretébe – írja a Bankmonitor.
Az építési hitel folyósítása is rugalmasabb lesz: eddig az önerő teljes beépítése után folyósítható volt az első részlet. Ezek után a bank szakaszosan továbbra is folyósít, de akár előzetesen is – a konkrét építési szakasz beépítése előtt is lehívható lesz az adott részlet, feltéve, hogy értékű pótfedezet áll rendelkezésre, és az első részlet nem haladhatja meg a hitelösszeg harminc százalékát. 
 

Korábban visszafizetett támogatások miatt kizárt igénylések könnyítése

Korábban aki három éven belül lakástámogatás visszafizetésére kötelezett volt, az nem lehetett volna jogosult az Otthon start hitelre. A módosítás után ha a visszafizetést olyan okból rendelték el, mint gyermekvállalás nem teljesülése, meghatározott betegsége/fogyatékossága a gyermeknek, emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel, vagy az igénylő megváltozott munkaképességűvé válása – akkor az igénylő újra jogosult lehet az Otthon start hitelre. 
 

További javasolt, de még nem hatályos változások

A rendeletben már szerepelnek tervezett módosítások is, de ezek még nem léptek életbe: például, hogy testvér is lehet adóstárs, vagy öröklés esetén résztulajdon vásárlása is elfogadásra kerülhet, illetve önkormányzati lakás esetén rugalmasabbá válik a forgalmi érték vs. vételár eltérésének szabálya. 

 

