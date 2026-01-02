keresetminimálbérreálbérek

Olyan hatása van a minimálbér emelésének, amivel azok is számolhatnak, akik többet keresnek

A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az ezer eurót.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 8:42
A minimálbér emelése magával húzza a kereseteket Forrás: Shutterstock
Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum hét százalékkal, 373 200 forintra nőtt a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként – emlékeztetett közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca jelezte: 

az emelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak. A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett.

A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez. A leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

A kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését. Míg a szocialista kormányzás időszakában a minimálbér vásárlóereje csökkent, addig 2010 és 2025 között a duplájára nőtt. A 2026. január 1-jétől érvényes emeléssel együtt a minimálbér 2010-hez képest 339 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 317 százalékkal emelkedett, vagyis mindkét bérkategória több mint háromszorosára nőtt.

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az ezer eurót, a bruttó átlagkereset pedig az egymillió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát.

 

