Katonák is igényelhetik az egymillió forintos otthontámogatást

A kormány új, széles körű támogatási formával segíti a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, beleértve a honvédtisztjelölteket is, a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium.

A kormány új, széles körű támogatási formával segíti a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A program célja, hogy minden magyar család számára elérhetőbbé váljon a saját otthon, kiegészítve a csok plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1. után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerőcélra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.