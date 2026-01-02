honvédelmi minisztériumingatlanmagyar honvédségOtthon Start Programközszolgálati jogviszonyotthonteremtéslakás

Katonák is igényelhetik az egymillió forintos otthontámogatást

Első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhető támogatás hiteltörlesztésre és önerőcélra is felhasználható. Közszolgálatban dolgozó házaspárok esetén az egymillió forint mindkét félnek jár, így az összeg évi kétmillió forint lehet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 11:41
A kormány új, széles körű támogatási formával segíti a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, beleértve a honvédtisztjelölteket is, a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium.

Tata, 2025. december 12. Leopard 2A7HU harckocsi a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett harckocsiflotta teljessé válása alkalmából rendezett eseményen Tatán 2025. december 12-én. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta. MTI/Vasvári Tamás
A kormány új, széles körű támogatási formával segíti a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A program célja, hogy minden magyar család számára elérhetőbbé váljon a saját otthon, kiegészítve a csok plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1. után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerőcélra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


