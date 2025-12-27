Az elmúlt 15 év támogatásai: fontos határidő közeleg, ha jogosult az évi egymillió forintos otthontámogatásra

Új típusú otthontámogatási program lép életbe 2026 elejétől azzal a céllal, hogy a közszférában dolgozóknak segítséget nyújtson lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének előteremtésére. Ez havi bontásban 83 333 forintnak felel meg, ha a teljes összeget hiteltörlesztésre használják. A juttatás egyaránt biztosítható meglévő és új hitelszerződésekhez, házastársak pedig együttesen is igényelhetik.

Ez esetben a két jogosult fél támogatása összeadódhat, így évente akár kétmillió forint állhat a rendelkezésükre.

Ez a lehetőség is jól illeszkedik más otthonteremtési programokhoz, például az Otthon Start hitelhez vagy a csokhoz.

Fontos határidő közeleg

A támogatás nem automatikusan jár, igényelni kell a munkáltatón keresztül. Fontos határidő közeleg, hiszen akik 2026. január 1. előtt felvett lakáshitellel rendelkeznek,

legkésőbb 2026. január 20-ig jelezniük kell hitelszerződésüket a munkáltatónak,

különben nem vehetik igénybe a juttatást. A munkáltató februárban, egy összegben utalja majd az összeget.

Hosszú a jogosultak listája

A kormány weboldalán olvasható tájékoztató szerint az otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, valamint a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottja jogosult.

Idetartoznak a rendőrök, az ápolók, az orvosok, a tanárok, mellettük a gyermekvédelemben, az idősgondozásban, a bölcsődei nevelésben, a fogyatékosgondozásban dolgozók, valamint az önkormányzati alkalmazottak, a minisztériumi dolgozók és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok alkalmazottjai is.

Jogosultak továbbá az egyházi, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő azon intézmények alkalmazottjai is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

A lakáspiacnak is jót tesz

Az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás érezhetően élénkítheti a keresletet az ingatlanpiacon, különösen a kisebb értékű lakások és családi házak szegmensében, hiszen ezeknél arányaiban nagyobb jelentőségű az összeg. Mivel a támogatás a közszolgálatban dolgozóknál csökkenti a belépési küszöböt, ők új vásárlóként jelenhetnek meg az ingatlanpiacon.

Ez elsősorban a megfizethetőbb ingatlanok iránti érdeklődést növelheti,

középtávon pedig a stabilabb fizetőképesség miatt mérsékelheti a hitelkockázatokat, továbbá kiszámíthatóbb keresletet teremthet a lakáspiacon.