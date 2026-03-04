Üzemanyagár: a magyar receptet másolnák le Németországban

Az emelkedő árak nemcsak a fogyasztókat frusztrálják, hanem a politikai döntéshozókat is lépésre kényszerítik. Szerdán Szász-Anhalt miniszterelnöke, Sven Schulze a magánháztartások és vállalkozások számára nyújtott kedvezményekről szóló megbeszéléseket szorgalmazott, sőt felvetette egy megújított üzemanyagár-plafon lehetőségét is – írja a Világgazdaság a Spiegel cikke alapján.
Mindez annak a következménye, hogy szombaton az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. A perzsa állam válaszul megtorló akciókat hajtott végre, és drónokkal támadta Izraelt, valamint a környező olajtermelő országokat.
A hétvégi eseményekre a tőzsdék azonnal reagáltak hétfő reggel: a Brent ára nyolcvan dollárig emelkedett, míg a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár 44 euróra. Utóbbi két nap alatt kilencven százalékkal drágult, miután Katar bejelentette, hogy leállítja az LNG-szállítást.
Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig negyven kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének húsz százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón szállítást.
Két euró feletti literenkénti benzinár Németországban
A Spiegel azt írja, Németország egyes benzinkútjain szerda reggel
a benzin és a gázolaj több mint két euróba kerül, ami több mint nyolcszáz forintos üzemanyagár.
Emiatt a Baloldali Párt kedden a rekordnyereség lefölözésére szólított fel, a Zöldek pedig sürgették a Szövetségi Kartellhivatalt, hogy vizsgálja ki az áremelkedéseket.
A CDU nem zárta ki kategorikusan a piaci beavatkozás lehetőségét – jegyzi meg a német lap, amely emlékeztet rá, hogy az olaj ára meredeken emelkedett a 2022-es ukrajnai orosz támadás után, amire a német politikusok üzemanyag-kedvezménnyel reagáltak, és jelentősen csökkentették az üzemanyagok energiaadóját.
Ugyanakkor az intézkedés vitatott volt. – Nem ösztönzi az embereket arra, hogy kevesebb benzint és gázolajat fogyasszanak – mondta akkoriban Manuel Frondel, az RWI kutatója. Talán emiatt is vonakodik a német kormánypárt. A CDU politikusa, Schulze szerdán még nem volt teljesen kész ilyen messzire menni: – Hogy szükségünk van-e új üzemanyag-kedvezményre, azt rövid távon biztosan nem tudjuk megmondani. A lényeg az, hogy legalább a mechanizmusokat ki kell dolgoznunk – mondta Schulze a Politico hírmagazin podcastjében.
