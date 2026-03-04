Üzemanyagár: a magyar receptet másolnák le Németországban

A német kormány azonban jelenleg láthatóan nem tervez új adókedvezményeket az autósoknak. Amikor Katherina Reiche gazdasági minisztert az üzemanyagár esetleges korlátozásáról kérdezték Münchenben, azt mondta: – Ez nincs napirenden. Reiche hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olaj- és gázhiány Németországban.

Merzet is kérdezték az üzemanyaghelyzetről, aki elismerte, hogy a benzinárak emelkedése károsítja a gazdaságot. – Ezért mindannyian reméljük, hogy ez a háború a lehető leghamarabb véget ér – tette hozzá a német kancellár. Remélte, hogy az izraeli és az amerikai hadsereg a helyes dolgot teszi majd, hogy egy új kormány helyreállíthassa a békét és a szabadságot.

A magyar kormány foglalkozik a benzinár kérdésével

Bár Magyarországon még nem született semmilyen konkrét kormányzati döntés, de a kormány foglalkozik a kérdéssel. A következő napokban fontos döntésekre készül a kormány – erről beszélt hétfőn este Orbán Viktor miniszterelnök, aki konkrétumot nem mondott, de nem zárható ki, hogy a kormány végül úgy dönt, hogy visszahozza a 2022 decemberében egyszer már megszüntetett benzinárstopot, ha úgy ítéli meg, hogy az üzemanyagárak elszállása ezt indokolja. A kormánytól egyáltalán nem lenne idegen egy ilyen döntés, ugyanis számtalanszor bizonyította, kész bevatkozni a piaci folyamatokba kritikus helyzetekben – írja a Világgazdaság.

Most a piac nyolcvan-kilencven dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, ha nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább, utóbbi esetében száz dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen. Bár a Mol igazgatója az Indexnek hét végén azt nyilatkozta: nem akar számháborúba bocsátkozni, hogy mekkora üzemanyagár-emelkedés jöhet Magyarországon,

olyan előrejelzés már megjelent, ami hetven-nyolcvan forintos áremelkedést valószínűsített.

Mindenesetre a Mol háromszor is bejelentette a hétvége óta a nagykereskedelmi árak növekedését: előbb hétfőn a gázolaj ára emelkedett öt forinttal, kedden a benziné öt, a gázolajé pedig kilenc forinttal, majd szerdán öt, illetve nyolc forinttal. A Holtankoljak adatai szerint március 4-én a 95-ös benzin literje átlagosan 570 forintba, a gázolajé hatszáz forintba kerül. Ugyanakkor a következő napokban szinte biztosan további áremelkedést látunk majd mindkét üzemanyagtípus esetében. A hazai üzemanyagárakat meghatározó másik komponens, a dollár árfolyama szintén nekünk kedvezőtlen módon alakul két napja. Kedden, kora délután egy dollárért 335 forintot adtak a bankközi devizapiacon, ami két nap alatt több mint ötszázalékos gyengülés a hazai deviza árfolyamában. Igaz, azóta korrigált, cikkünk írásakor az árfolyam 330-nál járt.

Nem kizárt a benzinárstop

Gulyás Gergely sem zárta ki múlt héten a benzinárstop visszahozatalát. Nem mindegy azonban, hogy mi az az árszint, amely a kormány ingerküszöbét eléri, és úgy ítéli meg, hogy kockázatot jelent a választások előtt. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint nagy kérdés, hogy tudja-e folytatni a jegybank az éppen megkezdett kamatcsökkentést, ami attól függ, hogy milyen üzemanyagárakat látunk majd, és hogyan alakulnak a vállalati árvárakozások. Ha ugyanis elindulnak felfelé, az egyelőre biztosan elodázza a kamatvágásokat.

Ha nem látszik ennek a jele, és a kormány közben beígér egy üzemanyagárstopot, az is teljesen más helyzetet teremthet

– véli az elemző, aki elképzelhetetlennek tartja az áprilisi országgyűlési választás előtt, hogy kontrollálatlan áremelkedést lássunk, főleg egy olyan kormánynál, amely bármikor kész beavatkozni a piaci folyamatokba. Emlékeztetett rá, hogy erre utalt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón, amikor nem zárta ki ennek lehetőségét a Barátság kőolajvezeték elzárása kapcsán.

Kétszeres bűn a Barátság elzárása

Az utóbbi jelenti most a nagyobb kockázatot, január 27. óta ugyanis nem érkezik orosz olaj Magyarországra a kritikus infrastruktúrán. A kormány álláspontja szerint ha ez nem változik a közeljövőben, akkor ezer forint fölé mehet a benzin és a gázolaj ára. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy az iráni háború fényében kétszeres bűn a Barátság kőolajvezeték elzárása, ami minden bizonnyal politikai döntés volt a hétfőn bemutatott műholdfelvételek alapján, hiszen nincsenek műszaki okai.